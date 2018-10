‘Dia das Crianças’: Alunos da APAE receberam presentes de seus padrinhos e madrinhas durante confraternização

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Alta Floresta realizou na tarde de ontem (10/10), uma confraternização com todos os alunos atendidos pela unidade em alusão ao Dia das Crianças, celebrado na próxima sexta-feira 12. De acordo com a diretora Adriana Moura, durante a confraternização cada aluno matriculado recebeu um presente dos seus chamados ‘Padrinhos’ e ‘Madrinhas’, que são as pessoas da própria comunidade que se interessaram em ajudar as crianças. “O objetivo da gente com essas festas é que cada aluno possa receber um presente, um agrado de uma pessoa, porque nem todas as famílias tem condições de comprar um presente”, explicou Adriana em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Ela explicou que a APAE convida as pessoas da comunidade para apadrinhar uma criança nas três principais épocas festivas do ano que é na Páscoa, Dia das Crianças e o Natal. Os interessados em participar deste projeto, precisam procurar a unidade que fica localizada na Rua C-4 e relatar o desejo de se tornar um padrinho ou madrinha. Adriana ressaltou que durante toda a semana as crianças participaram de atividades especiais, sendo que a semana especial encerrará nesta quinta-feira 11, com um delicioso café da tarde que será servido na Cometa Moto Center, a partir das 15h00; as crianças também serão servidas de sorvete neste dia.

Vale ressaltar que nesta sexta-feira 12, além do Dia das Crianças, também se comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Pensando nisso, a Igreja Matriz Santa Cruz irá promover a ‘Festa de Nossa Senhora Aparecida’ que iniciará as 07h00 com a realização de missas especiais destinas a família. Além disso, após a missa das 19h00, os fies farão a coroação da santa e posteriormente acontecerá a procissão pelas principais ruas e avenidas de Alta Floresta. A comunidade da Igreja convida toda a população para participar desta noite especial que tradicionalmente acontece em nosso município.