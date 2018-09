TIRO E QUEDA 19/09

TIRO E QUEDA, por Altair Nery

Soldados do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta participam nesta semana de um curso de salvamento veicular, cuja parte prática está sendo conduzida numa parceria com a 20ª Ciretran. Segundo Jhony Arisi, chefe da unidade local do Detran/MT, o treinamento é uma parceria e a Ciretran entra com o apoio de logística. Os treinamento teóricos começam hoje e devem seguir até sexta-feira, podendo ser estendido para o sábado, conforme informações que foram repassadas para o chefe da Ciretran.

O curso é focado em acidentes com vitimas, objetivando treinar resgate em ferragens, retiradas de acidentes com carbonização e outros. As instruções práticas ocorrerão inclusive no período noturno.

Este tipo de treinamento é mais do que necessário, já que o público alvo é formado pelos soldados do Corpo de Bombeiros. São eles que dão os primeiros atendimentos em casos de acidentes. O tempo de resposta é importante e necessário para salvar vidas, mas o manuseio é ainda mais importante, tanto que a orientação, sempre que ocorre alguma acidente, é para que se chame os profissionais do CB e, se possível que o local aonde tem vítimas seja protegido para que ninguém tente “salvar” correndo o risco de causar traumas ainda maiores.

Com alguma frequência, Alta Floresta vem tendo acidentes com veículos (carros de passeio, utilitários e motos) e invariavelmente as vítimas acabam ou sendo prensadas entre ferragens dos veículos, ou com alguns problemas que dificultam a sua locomoção, bem treinados, os profissionais vão poder melhorar ainda mais o trabalho que já é apontado como satisfatório pela população de um modo em geral.

Mudando de assunto

Uma nova Pesquisa realizada pelo Instituto Mark, da capital, aponta o senador Welligton Fagundes (PR) na segunda posição, “empurrando” o atual Governador Pedro Taques (PSDB) para a terceira posição e eventualmente fora do segundo turno. O ex-prefeito da Capital, Mauro Mendes (DEM), amplia sua vantagem em mais de 2 pontos percentuais.

Segundo sites de noticia da capital, na categoria estimulada, levantamento em que o nome do candidato é apresentado ao eleitor, Mauro Mendes totaliza 36,8% das intenções de voto. Em segundo, Wellington Fagundes soma 24,2% e Pedro Taques 18,2%. Arthur Nogeira (Rede) tem 0,6% das intenções de voto e Moisés Franz (Psol) 0,3%. Os eleitores que declararam a intenção de votar nulo são 7,8% e os que não souberam ou preferiram não opinar são 12,1%.

A pesquisa Mark ouviu 1064 matogrossenses entre 14 e 17 de setembro, sob metodologia quantitativa e técnica survey de opinião. A pesquisa está registrada na justiça eleitoral sob protocolo MT-00576/2018. A margem de erro é 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Os resultados das tabelas foram arredondados pelo programa para totalizarem 100%.