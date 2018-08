TIRO E QUEDA – 03.08.2018

Programação para o final de semana:

Neste sábado, dia 04/08, às 21h tem A Arte dá o Tom no Espaço Cultural TEAF. Uma noite de Rock Nacional nas vozes de Ed Rodrigues e Alê Grandini, com participação especial de Márcia Hypólito.

Ingressos a R$ 10 na Tattooaria e no Rota 208 Rock Bar

Serviço:

O Quê: Show A Arte dá o Tom com Ed Rodrigues e Alê Grandini

Quando: Sábado, 04/08, às 21h

Onde: Espaço Cultural TEAF – Perimetral Rogério Silva, 3747

Quanto: Ingressos a R$ 10 à venda na Tattooaria e no Rota 208 Rock Bar

Ainda o final de semana:

Partidos políticos realizam neste final de semana, sábado e domingo, as convenções para definição de candidatos a deputados estadual, federal, senador e Governadores e respectivamente, formação as coligações com vistas à disputa eleitoral que se avizinha.

De Alta Floresta, podemos destacar, que termos ao menos meia dúzia de candidatos. A estadual serão pelo menos cinco, Romoaldo Junior (MDB) Edinho Paiva (PR), Rose Tradição (PSL), Maria Izaura (PPS) e Adriana Conde (PSDB).

Só para recordar, nas eleições passadas, por uma mixaria de votos, nem 500, a cidade perdeu a possibilidade de ter três deputados na AL, Maria Izaura, então no PDT e Brunetto do PT, ficaram nas suplências de suas coligações por uma mixaria de votos.

Ou seja, o eleitorado de Alta Floresta tem a possibilidade, caso queira de eleger ao menos dois deputados, quem sabe três.

Para federal, Alta Floresta apresentará duas opções, Evandro Navarro (Podemos) e Paulo Melo, do PRP.

Na segunda-feira, dia 6, será possível anunciar quem serão os candidatos para que os eleitores já comecem a analisar suas trajetórias e os projetos de governo….