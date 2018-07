Prefeitura coloca Caminhão Pipa para atender demandas de União do Norte em Peixoto de Azevedo

Atendendo solicitação dos moradores do distrito União do Norte, em especial dos comerciantes que possuem empreendimentos na travessia urbana da MT-322 e nos bairros do Núcleo Urbano, a Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo promoveu a revitalização de 01 caminhão da Secretaria de Obras e instalou tanque com capacidade de 15.000 litros com acoplagem de bomba para imersão de água e 30 metros de mangueira.

O caminhão pipa já está sendo utilizado para molhar as ruas da comunidade, amenizando a intensa poeira e também para suprir as moradias das famílias do Bairro Alto Alegre, onde o sistema de distribuição e abastecimento de água não consegue fazer com regularidade o bombeamento por estar na parte mais elevada da localidade.

“Houve uma certa demora na disponibilidade do caminhão pipa justamente por estar sendo preparado para atuar de forma mais eficiente e com constância, quer seja na questão mecânica, elétrica, reservatório de água, parte de motor de pressão e instalação de todos equipamentos e acessórios hidráulicos. Hoje União do Norte passa a contar com um caminhão pipa que trabalha aguando as vias públicas, abastecendo as caixas d’ água dos moradores e está inclusive preparado para qualquer eventualidade ou sinistro, como incêndios”, destacou o Chefe do Departamento de Trânsito, Cleibcesar Lopes de Oliveira (Caçula).

Ele disse a nossa reportagem que o Prefeito Maurício Ferreira acolheu não somente a população, mas também um pleito dos vereadores e das lideranças comunitárias da localidade, que reivindicavam a disponibilização do veículo para atuar exclusivamente em União do Norte.

“O Prefeito se preocupou em mandar para este futuro município, já que torcemos pela sua emancipação, um caminhão revisado, equipado e capaz de suprir as necessidades. Tenho certeza que faremos um cronograma de ação que possibilite a amenização do problema da poeira neste período de estiagem, onde este fator causa problemas respiratórios. Pedimos a compreensão de todos, mas a pretensão da atual administração é de promover serviços públicos mais confiáveis e principalmente que melhorem a qualidade de vida do cidadão Peixotense. Esta é mais uma ação desenvolvida pelo próprio município”, salientou Caçula. (Notícia Vip)