Trilhão dos Brutos movimentam os amantes sobre rodas

DIÁRIO ESPORTIVO

O grupo Trilheiros da Floresta promovem no final de semana, domingo (10) o Trilhão dos Brutos.

As trilhas que ficam nas comunidades Monte Santo, Vendrame e Lacraia já foram reservadas, não podendo andar nela antes de efetuarem suas inscrições que se encerram na sexta-feira (9) com direito a almoço. O evento é exclusivo para os Associados dos Trilheiros da Floresta e será servido em alguns pontos das trilhas frutas e água mineral.

A saida acontece no domingo (10) as 7h00 no Posto Casagranda localizado na MT208 saida da cidade.

Haverá almoço para os participantes no Bar do Neguinho.

Vai encarrar essa?

Esporte Paranaita

Campeonato Intercomunidades em Paranaita é marcado por 5 jogos

Teve inicio no ultimo final de semana no Assentamento São Pedro o Campeonato Intercomunidades. Ao todo, 5 jogos foram realizados nessa rodada de abertura com 19 gols marcados, tendo como destaque as vitórias tranquila das equipes do Bela Vista e N.S. Aparecida.

De acordo com o presidente da Liga Esportiva de Paranaita, Lourdival Correa, o Baiano que esta a frente da mesma juntamente com o professor Fernando de Oliveira, a competição movimenta as comunidades se tornando um grande atrativo aos domingos. Ao todo, 11 equipes estão participando.

Confira como foram os jogos de abertura:

– Nova União 1 x 0 São Miguel

– Juventus 2 x 0 Rio Jordão

– Sorriso 0 x 6 Bela Vista

– N.S. Aparecida 7 x 1 Bom Jesus

– CFC Bom Jesus 2 x 0 Mercado Silveira

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Paranaita através da Secretaria de Esportes.