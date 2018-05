Secretaria de Saúde desenvolve capacitação a profissionais da educação

Bruno Felipe

Na última quinta-feira 24, a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do Programa Saúde na Escola (PSE) e Centro de Especialidades Médicas (CEM), aplicaram capacitação a diretores, coordenadores e professores de sala de recurso, da rede estadual e municipal de ensino de Alta Floresta. A atividade foi desenvolvida através dos profissionais Claudiomiro Viera, sendo ele técnico do PSE, e a enfermeira do CEM Fernanda Paes M. Maltezo, além do psicólogo Ismael Pereira dos Santos. “Foi uma troca de experiências com relação aos atendimentos psicológicos das escolas porque nós precisamos fazer algumas adequações com relação aos encaminhamentos que antes eram feitos das escolas direto para o CEM e essa veia de regra foi meia que cortada, nós passamos agora todos os encaminhamentos para os PSF’s por que nós começamos a observar que muitos encaminhamentos aconteciam de maneira errada e as vezes assim, por falta de conhecimento realmente, encaminhava paciente pro psicólogo sendo que era para o neuro”, disse Fernanda em entrevista ao Jornal O Diário.

A capacitação, que visa a otimização dos trabalhos, teve como foco principal o encaminhamento e atendimento de estudantes, as especialidades de psicologia e neurologia da rede do SUS. Além disso, de acordo com Fernanda, a capacitação serviu para critério de esclarecimentos aos profissionais da educação sobre todos os atendimentos realizados pelo CEM. “Nosso atendimento ele é clinico, ele tem um começo e um fim”, enfatizou ela.

Segundo o Coordenador do Programa Saúde na Escola, Claudiomiro Viera, foram abordados na capacitação pontos como aspectos na assistência, forma de encaminhamentos de escolares e implantação de fluxograma: Escola – rede do SUS, implantação de ficha padronizada de encaminhamento: Escola – PSF, entre outros pontos.

Claudiomiro destaca também que a capacitação terá continuidade, desta vez com servidores da Saúde no dia 29 de maio. “Agradecemos a participação das escolas, 90% dos profissionais se fizeram presentes e com a socialização de ideias, sugestões apresentadas e implantação de medidas, acreditamos no aprimoramento dos trabalhos”, finaliza. (Com informações Assessoria)