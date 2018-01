Mato Grosso registra redução no número de acidentes nos últimos anos

Um estudo realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) apontou uma redução no número de acidentes de trânsito em todo o estado de Mato Grosso nos últimos anos. Os dados foram publicados na quinta-feira 11, através do 1° Anuário Estatístico de Trânsito elaborado pelo Detran-MT. O levantamento mostrou que em 2012 foram registrados 29.578 acidentes no estado, enquanto que em 2016 foram apenas 13 mil.

Em comparativo aos anos de 2012 e 2016, a redução do número de acidentes em Mato Grosso sofreu uma queda de 56%. Em relação aos tipos de acidente, a colisão foi a categoria mais registrada. Em 2012, Mato Grosso registrou 10.275 colisões, enquanto que em 2016, o número caiu e foi para 4.184. Os dias da semana onde foi registrado um maior percentual de acidentes foram o sábado, que registrou 17.005 casos e em seguida estão a sexta e segunda-feira, com 16.917 e 16.154, respectivamente.

Cuiabá registrou o maior índice no número de acidentes no estado. Segundo os dados, em 2012, foram contabilizados 6.795 acidentes na capital. Já no ano de 2016, o número apresentou um aumento de 14 % deste valor. Em Alta Floresta o índice de acidentes também apresentou alta elevação, registrando 495 acidentes apenas no ano de 2012. Em 2016, os números aumentaram chegando em 1.840 acidentes registrados no município.