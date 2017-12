Exame de faixa do Karatê-do Tradicional foi realizado em Paranaíta

Na Manhã do sábado (02.12), o Prefeito Tony Rufatto acompanhou o exame de faixas do Karatê-do Tradicional. O Projeto Artes – Formando Cidadãos lançado pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Paranaíta em Maio deste ano, já atende 296 pessoas jovens e adultos das áreas urbana e rural, tem apoio das Secretaria de Educação e Esportes e demais secretarias municipais, Câmara de Vereadores e chancela da Associação Centro América de Karatê Shotokan e da Confederação de Karate-Dô Tradicional Brasileira (CKTB – WTKF).

Várias autoridades estiveram prestigiando, dentre elas Tony Rufatto, prefeito de Paranaíta, Sensei 7º DAN – José Humberto de Souza, Sensei 5º DAN – Adairce Castanhetti, Selma Rodrigues Aragão Ruffato; primeira dama e secretária de Assistência Social de Paranaíta, Assis Frizon, secretário de Educação, vereador Ismael Meireles e Sensei 1º KYU – Nelinho, Coordenador do projeto.

Tony afirmou que tem planos para implantar uma escola militar no município e que pretende também espandir o projeto Projeto Artes – Formando Cidadãos para todas as escolas, o gestor destacou que a prática do karatê resgata conceitos básicos de cidadania, conduta e ética necessários para o convívio social, além de promover inclusão de jovens e adultos na prática do karatê, reaproxima jovens e crianças do seio familiar.

Conforme explicou Sensei Nelinho, uma delegação com 15 atletas paranaitenses estarão participando do Campeonato Estadual de Karatê-Do Tradicional em Dezembro, na Capital Cuiabá. Os atletas que disputarão o estadual são: Alan maciel lima de jesus, Bianka nikoly makohin bonfim, Fabio oliveira carvalho, Felipe lima fonseca, Ingrid tereza redivo, Karine da silva de souza, Kelviny henrique da silva, Leonam augusto nardo de freitas, Loislene salgueiro mota, Lorrane nardo de freitas, Luana de Oliveira freitas, Marcos Henrique de oliveira volpe, Mikaela ivo romero, Rodrigo ferreira de souza, Wallisham abraão de souza farias. (Ray Silva)