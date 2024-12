PM deflagra segunda semana da Operação Tolerância Zero com reforço de cerca de 200 policiais

As ações ostensivas e repressivas serão realizadas pelas equipes dos batalhões de área dos municípios e pelas unidades especializadas da instituição

A Polícia Militar de Mato Grosso deflagrou, nesta sexta-feira (06.12), a segunda semana da Operação Tolerância Zero com um reforço de cerca de 200 policiais militares em todo o Estado. Na Região Metropolitana, o lançamento ocorreu na sede do 1º Batalhão da instituição, no bairro Porto.

“É o policiamento ostensivo, preventivo e tático. Essa operação tem o intuito de combater o crime organizado e segue um plano estratégico e operacional muito bem orquestrado entre todas as Forças de Segurança e unidades da Polícia Militar”, reforçou o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Cláudio Fernando Tinoco.

A operação acontece em todos os 15 Comandos Regionais da PMMT e busca intensificar a presença e atuação da Polícia Militar em todo o território estadual, com foco na detenção de indivíduos em flagrante, apreensão de armas e drogas, além de ações operacionais essenciais para a garantia da ordem pública e segurança da sociedade mato-grossense.

O comandante-geral destacou que o lançamento da operação segue a uma determinação do governador Mauro Mendes, que lançou o Programa de Tolerância Zero ao Crime Organizado, no último dia 25.

“Desde a última semana, estamos intensificando o policiamento por meio da Operação Tolerância Zero em todo o Estado de Mato Grosso com objetivo de fortalecer o policiamento nas ruas. Existem várias operações sendo conduzidas pelas Forças de Segurança simultaneamente por determinação do Governo do Estado”, afirmou o comandante-geral.

O coronel Cláudio Fernando também ressaltou que as ações ostensivas e repressivas serão realizadas pelas equipes dos batalhões de área dos municípios e pelas unidades especializadas Polícia Militar em pontos com maiores índices de ocorrências envolvendo integrantes de organização criminosa.

Primeira semana

Somente na primeira semana da operação, entre os dias 25 de novembro e 01 de dezembro, mais de 400 pessoas foram conduzidas para delegacias e 490 quilos de entorpecentes foram retirados de circulação pela Polícia Militar em todo o Estado. No período, foram registrados 483 boletins de ocorrências e 20 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO).

Wellyngton Souza | PMMT