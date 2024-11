Secretaria de Saúde de Alta Floresta intensifica ações do Novembro Azul para conscientização sobre o câncer de próstata

A Secretaria de Saúde de Alta Floresta, por meio da Atenção Básica, segue realizando uma série de ações educativas e orientativas em prol do Novembro Azul, campanha voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A programação já percorreu diversas empresas na primeira semana de novembro, entre elas o Frigorífico Faz Carne, no dia 1º; Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, no dia 4; empresa Honda Cometa Motocenter, no dia 6; Águas de Alta Floresta, no dia 8; e, no dia 9, foi a vez da Pneu Norte.

Segundo Claudiomiro Viera, a mobilização continuará durante todo o mês de novembro, com visitas a outras empresas e instituições públicas da região. O objetivo é sensibilizar e encorajar o público masculino a adotar práticas preventivas e a cuidar da saúde de forma mais ampla.

Dados do Ministério da Saúde indicam que o câncer de próstata provoca, em média, 47 mortes por dia no Brasil, totalizando cerca de 17.155 óbitos anuais. A detecção precoce da doença pode elevar para 90% a taxa de cura, reforçando a importância da conscientização e do diagnóstico preventivo.

Fabio Bonadeu, com informações da Secretaria de Saúde

Diretoria de Comunicação