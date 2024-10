FESCAF: Alta Floresta brilha em festival da Canção com mais de uma dezena de municípios participando

A chuva que caiu no início da noite de sexta-feira, 18/10 e se repetiu na noite de sábado, até afastou o público do Festival, mas não foi suficiente para apagar o brilho das apresentações na fase classificatória, que contou com cantores e compositores de várias cidades de Mato Grosso e até dos estados de São Paulo e Minas Gerais. A grande finalíssima ocorreu na noite de domingo, com tempo bom, o público compareceu para prestigiar e aplaudir os competidores.

Os artistas competiram nas categorias composição sertaneja e composição MPB, mas também foram incluídas as categorias interpretação adulto e infanto-juvenil.

O evento foi organizado pela Prefeitura Municipal e com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

A abertura aconteceu na noite de sexta, com o Secretário de Cultura de Alta Floresta, Edemar Savaris dando boas vindas aos artistas de outras cidades e de outros estados, e também enalteceu a participação dos artistas altaflorestenses que mais tarde, nas apresentações, brilhariam no palco do fescaf.

A apresentação do festival deste ano ficou por conta do profissional de comunicação Miro Claudio Ribeiro, atualmente morador da cidade de Sorriso, mas que mantém uma história com o festival, já que, como cantor, participou as primeiras cinco edições, também já apresentou o Fescaf em outras oportunidades e retornou agora para dar continuidade à sua história com o festival.

Um dos momentos marcantes da última noite, foi uma homenagem ao artista plástico Josimar Rodrigues, que faleceu no ultimo dia 11 de outubro, vítima de um tipo raro de leucemia, cujo tratamento estava sendo realizado no estado do Paraná. Josimar foi muito importante para a cultura local e, no decorrer dos 30 anos que morou em Alta Floresta, foi importante para a cena cultural.

Após as homenagens, houve a premiação, com destaque para as cantoras Marcia e Carla Hipólito, mãe e filha, que a nota máxima da categoria sertaneja, defendo a música “Fazenda Madalena, composição de Robertho Aziz. Márcia Hopólito também foi premiada como a terceira múscia na categoria MPB, com a música “alma feminina”. O cantor e compositor cuiabano Lush Peixoto, foi o grande campeão desta categoria com a música Retrato de gente, cantando música de autoria própria.

Confira todas as músicas premiadas da noite.

Composição Inédita – Sertaneja: Fazenda Madalena – Compositor: Robertho Ázis, Interpretes: Márcia e Carla Hipólito (Alta Floresta – MT) Cantadô – Compositora: Wanessa Dias, Interprete: Ed Rodrigues (Alta Floresta – MT) Caipira Raiz – Compositor e Intérprete: Luth Peixoto (Cuiabá – MT) Homem da Roça – Compositor: Admilson Maezokiwae, Interpretes: Yuri e Gutierrez (Tangará da Serra – MT) Som da Terra – Compositor: Davyd Fernando de Assis Nascimento, Interprete: Fernando Assis (Campo Novo dos Parecis – MT)

Composição Inédita – MPB: Retratos da Gente – Compositor e Interprete: Luth Peixoto (Cuiabá – MT) Preste Atenção na Letra – Compositor: Kleuber Garcêz, Interprete: Paulo Monarco (Chapada dos Guimarães – MT) Alma Feminina – Compositor: Robertho Ázis, Interprete: Márcia Hipólito (Alta Floresta – MT) Dança do Tempo – Compositor: Davyd Fernando de Assis Nascimento, Intérprete: Fernando de Assis (Campo Novo dos Parecis – MT) Brasil dos Invisíveis – Compositor: Zebeto Corrêa, Interprete: Ronai Nava (Cuiabá – MT)



Categoria Interpretação:

Interpretação Infanto-Juvenil: Como Nossos Pais – Compositor: Belchior, Interprete: Estela Marys (Cuiabá – MT) Tudo Que Eu Vivi – Compositor: Pedro Valença, Interprete: Analu Chaves (Sinop – MT) Hey Pai – Compositora: Isadora Pompeo, Interprete: Kauane Delalastra (Alta Floresta – MT)

Interpretação Adulto: Negro Gato – Compositor: Getúlio Corte, Interpretes: Evelyn e Iasmim (Nova Guarita – MT) Oceano – Compositor: Djavan, Intérprete: Paulo Monarco (Chapada dos Guimarães – MT) Hino da Vitória – Compositora: Rozeane Ribeiro, Interprete: Kesia Silva (Nobres – MT)