Ager-MT está entre as quatro melhores agências de regulação do Brasil

Pesquisa traçou raio-x do grau de maturidade de 29 órgãos estaduais reguladores do País

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) figura entre as quatro mais bem avaliadas agências estaduais de regulação do Brasil, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O ranking foi divulgado nesta quinta-feira (17.10) e parte de um estudo da FGV Direito que considerou indicadores como autonomia institucional, regras de governança e independência política.

A pesquisa traçou um raio-x do grau de maturidade de 29 órgãos estaduais reguladores do País e a Ager de Mato Grosso ocupa o 4º lugar como uma das mais maduras institucionalmente.

“Esta classificação nos enche de orgulho e demonstra a grande evolução de maturidade ocorrida nos últimos anos. Destacamos que, de forma independente, também fomos avaliados pelo programa QualiReg, pesquisa esta realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU), Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), que nos colocou entre as melhores agências do Brasil e, agora, neste trabalho de pesquisa da FGV-Rio que nos posiciona entre as cinco melhores agências estaduais em maturidade”, declarou o presidente regulador da Agência, Luis Nespolo.

Nespolo completou: “Agradeço ao governador pelo apoio a este crescimento de modernização e governança da Ager e toda a liderança e colaboradores da Agência que acreditam e contribuem com este legado ao Estado, que é a nova Ager-MT”.

Nayara Takahara | Ager-MT