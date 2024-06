Sema-MT cadastra voluntários para atuar no resgate e manejo de animais silvestres afetados por incêndios

Cadastro estará ativo durante o período proibitivo de queimadas e de emergência ambiental decretado pelo Governo

Renata Prata | Sema/MT

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) está cadastrando voluntários para atuar em equipes multidisciplinares especializadas no resgate, manejo e destinação de animais silvestres afetados por incêndios em Unidades de Conservação estaduais.



A Instrução Normativa que regulamenta o cadastro foi publicada em 25 de junho no Diário Oficial.



Cada equipe será composta por três profissionais e liderada por um servidor da Sema.



Os interessados devem apresentar os seguintes documentos:



– RG e CPF

– Comprovante de endereço atualizado (com data não superior a 90 dias)

– Telefone celular e endereço de e-mail para receber comunicados



O cadastro estará ativo durante o período proibitivo de queimadas e de emergência ambiental decretado pelo Governo do Estado. As informações coletadas serão armazenadas no banco de dados da Coordenadoria de Fauna e Recursos Pesqueiros da Sema, que realizará a seleção e convocação dos voluntários.



Podem se cadastrar pessoas físicas e jurídicas. Os selecionados serão convocados conforme a necessidade até 31 de dezembro de 2024. Apenas as equipes convocadas pela Gerência de Fauna Silvestre da Sema, e que possuam autorização emitida pela Pasta, poderão atuar no resgate e manejo dos animais silvestres.



A Sema orienta que os voluntários estejam cientes dos riscos e responsabilidades envolvidos nas ações de resgate e manejo de fauna silvestre, comprometendo-se a seguir as diretrizes estabelecidas pela Secretaria.



A normativa esclarece que o trabalho desenvolvido pelas equipes de voluntários não configura vínculo empregatício com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Este trabalho é considerado de relevante interesse público e não oferece qualquer tipo de remuneração.



Durante o período de atuação, poderão ser convidados servidores e pesquisadores de outras Secretarias de Estado, instituições oficiais de pesquisa do Mato Grosso e Organizações Não Governamentais para contribuir com o trabalho.