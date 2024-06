Seduc divulga lista dos 42 selecionados para a próxima fase do Super Chef da Educação 2024

Três profissionais de nutrição escolar de cada uma das 14 Diretorias Regionais foram classificados para a semifinal

Claryssa Amorim | Secom-MT

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) divulgou os 42 profissionais selecionados para a 3ª etapa da competição SuperChef da Educação – Melhores Receitas da rede estadual de ensino. Foram escolhidos três técnicos de nutrição escolar de cada uma das 13 Diretorias Regionais de Educação (DRE). A lista com os selecionados está disponível no site oficial da competição.



Os classificados participarão da próxima etapa no dia 23 de julho, quando farão as suas receitas para definição do 1º, 2º e 3º lugares por DRE. Por fim, os 14 servidores classificados em 1º lugar disputarão a final no dia 21 de agosto, no Senac Boa Esperança, em Cuiabá.



Os pratos serão salgados contendo, obrigatoriamente, uma proteína de origem animal, além de outros requisitos, e serão degustados por jurados renomados, além da análise de um estudante da rede estadual.



Serão avaliados a criatividade, apresentação de preparação, detalhamento dos ingredientes e da receita, apresentação visual do prato, harmonização dos ingredientes, sabor da preparação, aroma e textura. Todas as receitas serão avaliadas pelas nutricionistas da Seduc e conferidas se seguem todas as exigências do edital.



O concurso de receitas tem o objetivo de valorizar a política de Alimentação Escolar, que é uma das 30 políticas educacionais que compõem o Plano EducAção 10 anos, que objetiva colocar a Rede Estadual de Ensino entre as mais bem avaliadas no país até 2032.



Os autores das três receitas campeãs serão premiados com R$ 5 mil (1° lugar), R$ 3 mil (2° lugar) e R$ 2 mil (3° lugar).



Alimentação escolar



