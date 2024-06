Mais de 36 mil estudantes da rede estadual de MT recebem a 4ª parcela do programa Pé-de-Meia

Pagamento de R$ 200 é referente à frequência de aulas no mês de abril

Claryssa Amorim | Seduc-MT

Os 36.490 mil estudantes da rede estadual de ensino de Mato Grosso começaram a receber, nesta quarta-feira (26.06), a 4ª parcela do Programa Pé-de-Meia, no valor de R$ 200. O auxílio financeiro mensal pago pelo Ministério da Educação (MEC) é referente à frequência às aulas no mês de abril. As outras três parcelas foram concedidas em março, abril e maio.



No Estado, o programa é realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT).



Todos receberão o benefício até 1° de julho. Os estudantes devem cumprir todas as exigências do Governo Federal para receber o incentivo financeiro escolar, que soma R$ 9.200 durante os três anos do ensino médio, enquanto estiver matriculado.



No início deste ano, a Seduc-MT encaminhou ao Ministério da Educação a lista contendo 124.709 estudantes de baixa renda. Porém, apenas 36.490 foram selecionados como aptos a receber o cartão auxílio ao estudante, devido às exigências do programa, como estar cadastrado no CadÚnico.



Além das parcelas mensais de R$ 200, o estudante contemplado receberá, a cada conclusão de ano, um depósito na poupança de R$ 1 mil, totalizando R$ 3 mil ao fim do Ensino Médio. Esse valor só poderá ser retirado da poupança após conclusão do 3° ano, de acordo com notas e frequência exigidas.



Já o estudante do 3° ano do ensino médio que se inscreveu no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) recebeu um bônus de R$ 200. O pagamento desse valor segue o cronograma de acordo com o mês de nascimento.



Pé-de-Meia



O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público.



Por meio do incentivo à permanência escolar, o programa quer democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio, além de promover mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidade social.