Hospital Regional de Alta Floresta recebe torres de vídeo para realização de cirurgias menos invasivas

Novos equipamentos geram e reproduzem imagens de alta definição para cirurgias de baixa, média e alta complexidade

Ana Lazarini | SES-MT

O Hospital Regional de Alta Floresta, unidade administrada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), recebeu duas torres de vídeo para a execução de cirurgias. Os novos equipamentos são fruto de um investimento de R$ 850 mil e possibilitarão a realização de procedimentos cirúrgicos menos invasivos para os pacientes.



As torres de vídeo geram e reproduzem imagens de alta definição para cirurgias de baixa, média e alta complexidade.



“A atual gestão trabalha para modernizar as estruturas físicas e o parque tecnológico de todos os hospitais estaduais. Com os novos equipamentos, o Hospital Regional de Alta Floresta será capaz de realizar procedimentos menos invasivos, o que representa uma série de benefícios ao paciente, como menor tempo de internação, menor risco de infecção e menos dor pós-operatória”, ponderou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.



De acordo com a diretora do Hospital Regional, Taniele Mechi, as torres de vídeo já estão sendo utilizadas pela unidade. O primeiro paciente a ser atendido com o auxílio do equipamento obteve alta médica no mesmo dia em que realizou o procedimento cirúrgico.



“Esse investimento é um marco na saúde pública de Alta Floresta e região. A primeira cirurgia com a torre de vídeo foi realizada em um paciente do município de Nova Bandeirantes, que passou uma cirurgia em otorrinolaringologia. Estamos contentes pelo avanço na tecnologia implantada no hospital, porque essa modernização reflete no melhor atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)”, avaliou a gestora.



Para o secretário adjunto de Gestão Hospitalar da SES, Oberdan Lira, o investimento facilitará o aumento da produtividade do hospital e a qualidade do atendimento prestado.



“Esse é mais um exemplo de eficiência na área da Saúde em Mato Grosso. Por meio do auxilio das torres de vídeo, ofertaremos um atendimento de mais qualidade ao usuário do SUS, na medida em que também poderemos melhorar os indicadores de produtividade, pois cirurgias menos invasivas possibilitam maior celeridade”, finalizou o gestor.