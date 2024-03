Seduc-MT promove concurso de vídeo entre estudantes da rede estadual com tema “uniformes escolares”

SONY DSC

Os vídeos podem ser de diferentes gêneros, como ficção, animação ou paródias com duração de no máximo de um minuto

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) lançou a campanha “#NossoTrajeÉAzul”, com objetivo de incentivar os grêmios estudantis a produzirem conteúdo sobre os uniformes escolares entregues pelo Governo de Mato Grosso.



O concurso da Ação Grêmio Estudantil de produção de vídeo segue até o dia 15 de março. Podem participar até 10 pessoas por grupo de alunos.



Cada uma das 14 Diretorias Regionais de Educação (DREs) terá uma equipe vencedora, que receberá como prêmio 1 Kindle e 9 headphones. Por meio de sorteio, um estudante da equipe vencedora será contemplado com o Kindle, enquanto os demais membros receberão os headphones.



Para a produção do conteúdo, os estudantes podem usar a imaginação. Os vídeos podem ser de diferentes gêneros, como ficção, animação ou paródias, com duração de, no máximo, de um minuto.



O conteúdo deve ser produzido e editado pelos próprios estudantes, podendo explorar diferentes abordagens criativas e incorporar entrevistas, depoimentos e outros conteúdos relevantes.



Os vídeos serão avaliados com base em critérios como curtidas, criatividade e viralização, sendo necessário que não fujam do tema proposto. A dica é que, quanto antes a publicação, mais dias para engajamento com curtidas e comentários, dando mais chances de vencer.



Após produzido, os estudantes devem obrigatoriamente publicar no Instagram mencionando os perfis da @seduc.mt e @govmatogrosso. O Instagram da Diretoria Regional de Educação (DRE) a qual a escola faz parte deve estar como “colaborador” na publicação.



Com essa iniciativa, a Seduc-MT espera envolver os estudantes de forma ativa e dinâmica, estimulando o seu protagonismo e contribuindo para o fortalecimento da comunidade escolar.



A participação no concurso de vídeos “#NossoTrajeÉAzul” é uma oportunidade única para os estudantes demonstrarem todo o seu talento e criatividade, além de concorrer a prêmios incríveis.

Claryssa Amorim | Seduc-MT