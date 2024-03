Faissal destina R$ 2,5 milhões para saúde de Alta Floresta

O valor total da emenda ultrapassa os R$ 2,5 milhões, que serão utilizados para garantir atendimentos em diversas especialidades médicas e a realização de exames.

O deputado estadual Faissal Calil (Cidadania) destinou uma emenda parlamentar para Alta Floresta visando zerar a fila de espera por atendimento na saúde do município. O valor total da emenda ultrapassa os R$ 2,5 milhões, que serão utilizados para garantir atendimentos em diversas especialidades médicas e a realização de exames.

Dentre as principais demandas por consultas, destacam-se especialidades como oftalmologia, cardiologia e ginecologia, com centenas de pacientes aguardando por atendimento. Além disso, áreas como neurologia, endocrinologia, ortopedia e pediatria também registram uma grande procura por parte da população.

No que se refere aos exames, os procedimentos mais demandados incluem mapa cardíaco, eletroencefalograma, ressonância magnética, endoscopia, colonoscopia, ecocardiograma e eletrocardiograma. O custeio de toda essa demanda está estimado em R$ 2.594.973,68, valor que será coberto pela emenda do deputado estadual.

“Nosso objetivo é eliminar as filas de espera na saúde, proporcionando consultas em diversas especialidades médicas e a realização de exames, como a ressonância magnética. Com a destinação da emenda parlamentar de R$ 2,594 milhões para Alta Floresta, esperamos contribuir significativamente para essa ação no município”, afirmou Faissal.

Fonte: Assessoria

Site Nativa News