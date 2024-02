Circuito Empreenda Mais capacita micros e pequenos empresários e interessados em montar o próprio negócio

Convênio entre a Sedec e a CDL foi assinado no final de 2023 e prevê a capacitação de 4 mil pessoas

O Circuito Empreenda Mais CDL e Sedec, fruto de parceria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico com a Câmara dos Dirigentes Lojistas, capacitou mais de 60 pessoas nos municípios de Juína e Juara, do dia 29 de janeiro a 02 de fevereiro. A Desenvolve MT participou, também, a convite da Sedec levando conhecimento sobre os créditos disponíveis na agência de fomento.



O circuito busca qualificar donos de negócios já existentes, auxiliar tanto micros e pequenos empresários quanto quem deseja empreender a tirar a ideia de negócio do papel e transformá-la em realidade, de forma gratuita.



As irmãs Aline Mineo e Daiane Mineo, de 40 anos e 36 anos, respectivamente, proprietárias da loja recém-aberta Aquarela, Aromas e Essências, afirmaram que a capacitação veio para mudar a empresa familiar e agregar conhecimento.



“O curso veio para mudar a nossa vida e agora sabemos aonde queremos ir, a gente tem nosso objetivo, já foi traçado. Todos os dias temos que aprender, eu precisava entender o que estava acontecendo no mercado, de como trabalhar com meu produto, trabalhar o preço, o que ocorre nos dias atuais. Entendemos que precisamos estabelecer processos e fluxos. Além disso, a palestra do Desenvolve MT foi esclarecedora, é bom sabermos que temos essa possibilidade, o que para nós será maravilhoso, poderemos investir nas nossas essências que são de qualidade e expandir”, pontuaram as irmãs.



Já para Renata Costa de Souza, de 37 anos, a Re Diarista, o Circuito Empreenda Mais foi um presente que abriu portas e a motivou abrir o seu primeiro CNPJ.



“Não é fácil correr atrás dos nossos sonhos, mas eu me esforcei todos os dias me dedicando ao máximo para entregar o melhor resultado para o meu cliente. Foram quatro anos de muito trabalho, procurando cursos, fazendo investimentos, de luta. O Circuito Empreenda Mais foi de suma importância nessa caminhada que estou trilhando, eu abri o meu primeiro CNPJ, aprendi questões burocráticas, agora vou saber cobrar o meu preço, saio com a logo da minha empresa. Eu me sinto presenteada com essa capacitação, agora preciso colocar tudo em prática, tudo que a Re Diarista aprendeu, para alavancar minha empresa com segurança e conhecimento”, disse Renata.

O convênio entre a Sedec e a CDL foi assinado no fim de 2023 e prevê a capacitação de cerca de 4 mil pessoas, em 74 turmas, distribuídas em 55 municípios ao longo de 2024. Esta é a segunda edição do projeto. Em janeiro de 2023 foram realizadas 10 capacitações, atendendo a 375 pessoas.



“O Circuito Empreenda Mais CDL e Sedec é uma inciativa do Estado apoia o pequeno empreendedor com um projeto que capacita e acompanha a população, de forma gratuita, visando a geração de emprego, desenvolvimento econômico e oportunidades para todos. Queremos melhorar a qualidade de vida da população”, disse o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda.



O secretário adjunto de Indústria, Comércio, Minas e Energia, Paulo Leite, explica que o Circuito Empreendedor é uma porta de entrada para aqueles que buscam deixar de ser empregados e uma oportunidade àqueles que querem sair da informalidade ou expandir seu negócio.



“As pessoas mais simples, que têm menos informação, muitas vezes desconhece a legislação brasileira que dá uma grande vantagem competitiva para o pequeno empreendedor. Ele não tem imposto, não tem carga tributária alta. É interessante para que a pessoa saia da informalidade e tenha condição de emitir nota fiscal para quem o está contratando. O Circuito Empreenda Mais é uma porta de entrada e uma oportunidade que é fornecida pelo Governo do Estado”, explicou.

