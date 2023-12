Manejo de podas de árvores em ambiente urbano conta com 34 participantes

Foi realizado na quarta-feira, dia 29 de novembro, curso de Manejo de Podas de Árvores em Ambiente Urbano, que contou com 34 participantes. As inscrições foram realizadas de forma gratuita. Para este curso a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, contou com parceria da Unemat e Energisa.

As aulas teóricas foram realizadas no auditório do Museu de História Natural da Unemat, e a aula prática na rua Raimundo Carlos de Figueiredo. Além das orientações referentes aos manuseios adequados, técnicos da Energisa também repassaram informações pertinentes aos cuidados referentes a rede elétrica.

Para o jardineiro Flávio Aparecido Pinzan, que atua há vários anos com poda, apesar do seu conhecimento, ele argumenta que buscar algo novo sempre agrega. “Sempre é bom buscar conhecimento. É sempre bom aprender”, pontua.

Segundo Pinzan, dentro das abordagens realizadas, chamou sua atenção os modelos de corte, lugar adequado e altura adequada. “Por mais que sabemos, aqui conseguimos aprender detalhes corretos do corte. Esse treinamento englobou parte teórica e prática. Fizemos vários tipos de podas e cada situação é detalhada”, argumenta.

O supervisor de Equipe de Campo I da Energisa, Wellinton Andrade, pontua a importância deste curso de poda. “Aqui os participantes receberam orientações. Fizemos uma palestra referente aos cuidados com segurança e rede elétrica, considerando os riscos que envolvem as podas no circuito elétrico”, explica.

Palestrante durante o evento, o coordenador do Departamento de Engenharia Florestal da Unemat, Campus Alta Floresta e Prof. Dr. Rubens Marques Rondon Neto, pontua que a metodologia busca dar uma nova visão aos participantes. “Cada situação foi trabalhada e detalhada. Essa é uma com certeza foi uma forma de transformar e contribuir com o manuseio da nossa arborização urbana”, disse.

É importante destacar que os moradores, quando for efetuar uma poda de árvore, estejam atentos a contratar pessoas qualificadas. “Esse foi um curso voltado para adequarmos o manejo das árvores. É preciso ter um cuidado com a forma como é realizado o manejo das árvores”, argumenta a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gercilene Meira Leite. É importante lembrar que uma poda de árvore quando executada da forma errada pode causar danos irreparáveis as árvores, inclusive, em alguns casos, sendo necessária a supressão da mesma.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação