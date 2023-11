Inmet emite alerta de nova onda de calor e baixa umidade para 90 municípios de MT

Segundo o Inmet, as temperaturas máximas devem superar os 42°C nos próximos dias.

Uma nova onda de calor deve atingir o país. O alerta foi emitido nesta quarta-feira (8), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é de nível amarelo e indica que as temperaturas devem ficar 5ºC acima da média.

Em Mato Grosso, 90 municípios estão na lista. Segundo o Inmet, as temperaturas máximas devem superar os 42°C nos próximos dias. O alerta de onda de calor deve durar de 2 a 3 dias. Já a baixa umidade termina às 19h desta quarta.

A meteorologista do Climatempo, Luiza Cardoso, explicou que a onda de calor é caracterizada por uma grande massa de ar seco, que inibe a formação de nuvens carregadas, barrando a entrada de massa de ar frio.

Recorde de calor

Cuiabá bateu recorde de calor no dia 19 de outubro deste ano, com 43,2°C. A medição foi feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), às 15h. O último registro de dia mais quente do ano foi feito um dia antes, na quarta (18), com 42,2°C.

A capital mato-grossense também teve a segunda maior temperatura já registrada em 2023.

Segundo um levantamento feito pelo instituto, o último recorde registrado em Cuiabá foi em setembro de 2020, quando a cidade marcou 43,7°C.

g1 MT