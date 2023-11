Outubro Rosa é tema de palestra para colaboradores de empresa do setor madeireiro

Uma equipe da Secretaria de Saúde realizou palestra de orientação para as colaboradoras da Brasil Tropical Pisos e BTP Floors. A palestra foi realizada a pedido da empresa e objetivou levar informações e orientações as participantes.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), o Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure.

A enfermeira da Atenção Básica, Fernanda Maltezo, realizou a palestra ae destaca a importância desta ação. “O conhecimento sobre sinais e sintomas do câncer de mama e de colo são de extrema importância devido a necessidade do diagnóstico precoce. Quando descoberto no início as chances de cura são altos”, pontua.

De acordo com Fernanda, quando realizado esse diagnóstico de forma precoce, as chances de cura aumentam em até 95%. “É necessário falar do assunto e buscar os exames preventivos pelo menos uma vez ao ano. Quem se ama se toca”, lembra.

Ainda segundo o MS, a data, celebrada anualmente, tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Para o Brasil, a estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação