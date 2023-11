Avenida Perimetral Teles Pires recebe nova iluminação e investimento supera R$ 400 mil

Assim como aconteceu em todos os bairros de Alta Floresta, a Avenida Teles Pires, também recebeu uma nova iluminação LED. Foram instalados 66 novos braços, 264 cintas, ao longo de 3.6 quilômetros, que teve início na MT-208, e prolongou-se até o bairro Vila Nova.

Foram instaladas 66 lâmpadas de LED, cada uma com potência de 145w, essas provenientes do Programa MT Iluminado. Foram investidos R$ 320 mil de recursos próprios e outros R$ 93 mil, através do Governo do Estado.

Ao todo foram 8 mil lâmpadas de LED em todo o perímetro urbano da cidade, que, irão garantir, além da eficiência energética, qualidade e segurança à população. Os trabalhos foram executados sob responsabilidade da Secretaria de Cidade.

Diretoria de Comunicação