Fiscais do Indea aplicam 58 multas em propriedades rurais por descumprimento do vazio sanitário da soja

Foram coletadas 90 amostras de plantas para verificar se elas estavam infectadas pelo fungo da ferrugem asiática

Fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea) realizaram 5.861 fiscalizações e aplicaram 58 multas entre 15 de junho a 15 de setembro deste ano, durante o período do vazio sanitário da soja, medida utilizada para combater a proliferação de pragas e doenças na lavoura.



Nesses 90 dias em que era proibido o cultivo da leguminosa, os fiscais emitiram 58 autos de infração em propriedades rurais, cujo total de área chega a 4.592 hectares, que descumpriram a medida fitossanitária aplicada desde 2006, com o propósito de minimizar a quantidade de esporos de fungo causadores da ferrugem asiática e atrasar a ocorrência da doença na safra seguinte.



Durante as fiscalizações, foram coletadas 90 amostras e levadas para análise no Laboratório de Sanidade Vegetal do Indea. O propósito era verificar se elas estavam infectadas com o fungo da ferrugem asiática.



A coordenadora de Defesa Sanitária Vegetal do Indea, Silvana Amaral, ressalta a importância da vigência do vazio sanitário da soja, por ser esse período preventivo necessário na proteção da produção estadual.



“O vazio sanitário é uma das medidas que ajudam Mato Grosso a se manter na liderança da produção de soja, e a ocupar a alta competividade no mercado nacional conquistado com muitos anos de trabalho parte dos sojicultores e do Governo do Estado”, comentou a engenheira agrônoma.



Segundo dados do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), cerca de 30% da produção brasileira de soja é cultivada em Mato Grosso. A produção estadual ajuda a manter o Brasil na liderança do ranking dos maiores produtores mundiais de soja.



Na safra 2022/2023, foram cadastradas no Indea 14.024 propriedades com plantio de soja, com área declarada de mais de 10,7 milhões de hectares plantados e o número de 8.461 produtores.

Luciana Cury | Indea