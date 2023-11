Sesp oferece curso gratuito de instalação de câmeras do programa Vigia Mais MT

Técnicos podem fazer gratuitamente aulas online e garantir certificado de curso de implantação dos dispositivos

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), em parceria com a empresa de produtos de segurança Intelbras, está disponibilizando um curso online sobre a instalação de câmeras do programa Vigia Mais Mato Grosso. A capacitação orienta os técnicos sobre a melhor forma de instalação e configuração dos dispositivos.



O curso gratuito é ofertado especificamente para o programa. Técnicos das prefeituras, associações e entidades privadas que aderiram ao Vigia Mais MT podem se cadastrar e realizar 12 horas de aulas sobre conceitos e técnicas de instalação das câmeras fixas, speed domes e OCR’s, que fazem leitura de placas veiculares. Ao final do curso, é feita uma avaliação de verificação de entendimento do curso, que permite a emissão do certificado de conclusão.



O delegado Cláudio Alvarez, superintendente do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), setor responsável pelo programa, ressaltou a importância da qualificação para os órgãos interessados na iniciativa de segurança pública.



“O curso, idealizado pelo Ciosp, visa qualificar o profissional para garantir qualidade na instalação das câmeras em Mato Grosso, principalmente pelos municípios para seguirem o padrão da fabricante. Além disso, podem reduzir custos, porque quanto mais pessoas qualificadas no estado, maior o mercado. Então também temos uma redução de custos aos municípios”, afirmou o delegado.



A realização do curso também evita a necessidade de ajustes ou a repetição de todo o processo por não estar de acordo com as boas práticas de instalação previstas no edital do programa Vigia Mais MT. Portanto, técnicos contratados que não fizerem o curso podem instalar as câmeras, mas estarão sujeitos à nova instalação se a vistoria realizada pela Sesp não aprovar o resultado final.



A capacitação está disponível a partir do site do Vigia Mais MT durante todo o período de entrega e instalação das câmeras do programa.



Inovação



Pelo programa Vigia Mais MT serão distribuídas 15 mil câmeras em Mato Grosso, com investimento de aproximadamente R$ 30 milhões. O Estado oferta gratuitamente os equipamentos, incluindo nobreaks, switch e armários, enquanto aos municípios cabem os custos da instalação e manutenção dos equipamentos. Os dispositivos são instalados nas áreas externas de instituições privadas e públicas, sempre voltados para prédios públicos.

Larissa Azevedo* | Sesp