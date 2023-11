Jantar dos Servidores Públicos de Paranaíta teve grande sucesso em sua realização

Uma noite repleta de diversão e alegria foi realizada em comemoração ao dia do Servidor Público, o Tatersal de Leilões do Parque Municipal de Exposições Mauro Zanette foi tomado por um grandioso público de servidores, familiares e convidados que se reuniu para a confraternização.

Na abertura do evento foi composto um dispositivo onde as autoridades falaram da importância de cada cidadão em sua individualidade no ato de servir à população. Prefeito Osmar Moreira ao lado da Primeira Dama Nair Valentim Moreira felicitou os servidores municipais, e ressaltou o compromisso da valorização de todos os servidores em todas as escalas e funções dentro do serviço público, e o quanto cada servidor é fundamental para o bom desenvolvimento de nosso Município.

Jalison Cruz, Presidente da Câmara de Vereadores, parabenizou os servidores paranaitenses e reafirmou o apoio da Casa de Leis através de todos os colegas Vereadores no que for preciso para levar a garantia de qualidade no serviço público e por consequência à população.

Presidente do SISPMUP José Maria (Goiano), agradeceu ao apoio e parceria do Prefeito Osmar junto à Câmara de Vereadores em favor do Sindicato dos Servidores, e estendeu suas felicitações a todos os cidadãos que compõem o serviço público, relatando ainda que fará sempre seu melhor em defesa da classe.

Após as falas das autoridades foi dada a bênção através do Pastor Gerson da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, e feita uma reflexão sobre a paz, união e força de trabalho.

Em seguida foi servido um grandioso banquete para o público presente, e após, teve início o sorteio de diversos brindes doados por entidades e comércio local, empresários e demais colaboradores.

O grande momento da noite foi o show de prêmios com doações do comércio local e empresariado, emocionante e divertido, com maravilhosa premiação de um ar condicionado, duas TVs.

Uma linda moto Honda Biz 0KM, foi o belíssimo presente em reconhecimento aos servidores do prefeito Osmar e da Primeira Dama Nair que abrilhantou ainda mais o evento. E quem teve a sorte grande de ser agraciada com a moto foi a Servidora Tamilis Krampitz que ficou surpresa e muito emocionada pela premiação.

Após o Show de prêmios teve início um grande baile para a diversão de todos. A festa dos Servidores com certeza ficará marcada na História para todos que estiveram prestigiando, uma grandiosa confraternização feita com muito carinho por todos de cada Secretaria que se doou para a realização do evento. Agradecimentos à cada empresa e empresários, e cada um dos diversos colaboradores que deram sua parcela de contribuição os brindes e premiações. E a todos sem exceção, que estiveram irmanados na preparação de tudo em todos os detalhes para que esta festa tivesse seu sucesso alcançado.

Presentes no evento estiveram os Vereadores Jalison Cruz, (Presidente da Câmara), Soninha Berlanda, Naldo Silveira, Rusdael Barbosa, Carlos Scatola e Adimilson Mota.

Agradecimentos à Polícia Militar de Paranaíta que prestou apoio através de seu efetivo mantendo a ordem durante o evento, que transcorreu de forma bastante satisfatória e tranquila.

Wellington Magalhães / Angelo Papadopulos

Secom