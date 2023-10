Workshop irá apresentar estratégias e desafios para reflorestar Mato Grosso

Workshop Reflorar será realizado entre os dias 24 a 26 de outubro

Um espaço para a troca de experiências sobre a recomposição da vegetação nativa em Mato Grosso será aberto pelo “Workshop Reflorar”, que será realizado entre os dias 24 a 26 de outubro. O objetivo é criar uma rede de colaboração entre organizações para alavancar os esforços de restauração no Estado.



O evento é uma parceria entre o Instituto Centro de Vida (ICV) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), com apoio do World Resources Institute (WRI), o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e Ministério Público de Mato Grosso (MPMT).



De acordo com o superintendente de Regulação e Monitoramento Ambiental da Sema-MT, Felipe Klein, tanto o Cadastro Ambiental Rural (CAR) como o Programa de Regularização Ambiental (PRA) têm como objetivo a regularização das áreas de preservação permanente e reserva legal. “Apoiar discussões técnicas e iniciativas inovadoras para restauração e monitoramento destas áreas são fundamentais para a proteção da flora, fauna e dos recursos hídricos”, salientou.



A programação do workshop abordará diferentes eixos do processo de recomposição da vegetação nativa, desde o mapeamento das áreas degradadas até o monitoramento da restauração por meio de ferramentas de inteligência territorial. Entre os estudos que serão apresentados, está uma nota técnica sobre a metodologia de uso do sensoriamento remoto para monitorar as áreas de recomposição, elaborada pelo ICV em parceria com a Sema-MT.



“Mato Grosso é um estado complexo, o único com os biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal, e que têm formas de ocupação e uso de solo bastante distintas. O objetivo é também definir uma política pública que possa garantir a escala e o avanço da recomposição da vegetação nativa no Estado, considerando as particularidades de suas várias regiões”, afirma o coordenador do Núcleo de Inteligência Territorial do ICV, Vinícius Silgueiro.



O evento vai contar com representantes das esferas de governo que se relacionam com o tema de restauração, formuladores de políticas públicas, empresas, organizações da sociedade civil, comunidades, movimentos sociais e público acadêmico.

Assessoria Sema-MT