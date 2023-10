Vacas do Programa MT Produtivo são premiadas em torneio leiteiro e comprovam superioridade genética de animais

Evento realizado em Bom Jesus do Araguaia premiou dois animais entregues pela Seaf-MT a produtores familiares no ano passado

Duas vacas do projeto de melhoramento genético do rebanho leiteiro do Programa MT Produtivo, da Secretaria Estadual de Agricultura Familiar (Seaf-MT), foram premiadas no 1º Torneio Leiteiro de Bom Jesus da Araguaia. Os animais, que foram oferecidos já prenhes, ficaram em 5º e 7º lugares, no evento realizado entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro.



O evento foi organizado pela Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), em parceria com a prefeitura do município, a Cooperativa de Produtores Rurais de Bom Jesus do Araguaia (Cooperbomja) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).



O resultado da premiação demonstra na prática a importância do projeto de melhoramento genético para os produtores de leite, que conseguem ter um ganho maior com o aumento na produção, conforme a médica veterinária Vânia Ângela Kohl, que atua no Programa MT Produtivo Leite.



“Esses dois animais premiados pela alta produtividade estão entre as 60 novilhas que nós entregamos no ano passado, em Bom Jesus do Araguaia, por meio de uma parceria com a Cooperbomja, em que o Estado custeia 50% e as entidades parceiras outros 50%. Isso mostra que as vacas fornecidas pelo programa possuem boa genética leiteira e já estão fazendo a diferença na vida dos produtores”, pontuou.

O animal que ficou em 5º lugar produziu 22,55 litros de leite por dia e a que ficou em 7º, 21,45 litros.

A média de produção pode ser bem maior no dia a dia, fora do ambiente da competição.



A campeã produz 56,15 litros por dia; a segunda colocada, 31,25 litros, e a terceira, 25,9 litros.



Foram concedidas premiações de R$ 7 mil (1º lugar), R$ 5 mil (2º lugar), R$ 3 mil (3º lugar), R$ 2 mil (4º lugar), R$ 1,2 mil (5º lugar), R$ 1 mil (6º lugar) e R$ 800 (7º lugar).

Investimento em melhoramento genético



Desde o ano passado, o Governo do Estado já investiu R$ 5.006.058,95 no programa de melhoramento genético do rebanho leiteiro, que foram usados na aquisição de 264 novilhas e de 2.108 prenhezes através de transferências de embriões de animais da raça girolando meio sangue. A ação busca garantir rebanhos leiteiros mais produtivos.



“Além da melhoria genética, o Estado está apoiando os produtores com a entrega de resfriadores, ordenhadeiras mecânicas, caminhões isotérmicos e silos verticais. Tudo para garantir o avanço na produção de leite no Estado”, destacou a secretária de Agricultura Familiar do Estado, Teté Bezerra.

Pollyana Araújo | Secom-MT