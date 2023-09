Ao governador, representante da CBF afirma que Cuiabá “tem tudo para dar certo” como sede

Jacqueline Barros entregou documentação para cumprimento de requisitos; caso Brasil seja escolhido, Cuiabá será uma das sedes

A coordenadora-geral da candidatura do Brasil para a Copa do Mundo Feminina de 2027, Jacqueline Barros, afirmou que Cuiabá está “totalmente apta” a receber os jogos da competição esportiva, caso o Brasil seja escolhido como sede.



A representante da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se reuniu com o governador Mauro Mendes, na manhã desta quarta-feira (13.09), e entregou a documentação com os itens exigidos pela CBF para a realização dos jogos na capital mato-grossense.



“Cuiabá está totalmente apta a participar, com certeza. Escolhemos Cuiabá por já ter essa experiência na Copa do Mundo de 2014 e ter toda a estrutura necessária. Agora no dia 12 de outubro vai ter aqui o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo masculina, então há total capacidade de fazer”, relatou Jacqueline.



De acordo com ela, a lista de requisitos é quase semelhante à exigida em 2014, e com os investimentos realizados pelo Governo de Mato Grosso não haverá qualquer dificuldade para atender aos itens.



“Tem estádio pronto, infraestrutura, rede hoteleira, centro de treinamento. E outra, acolhedor, né? Aqui temos um povo acolhedor que sabe receber bem os turistas, o público, os torcedores. Tem tudo para dar certo”, pontuou.



O governador Mauro Mendes garantiu que o Governo de Mato Grosso fará todos os esforços para atender aos itens exigidos.



“Todos vão trabalhar muito para que a gente possa atender as recomendações, entregar tudo para a CBF, que vai entregar para a FIFA, e aí cruzar os dedos para que em maio de 2024, se Deus quiser, o Brasil seja escolhido para sediar a Copa do Mundo Feminina, porque aí teremos jogos aqui em Cuiabá”, relatou.



A vinda dos jogos à Capital, conforme Mauro Mendes, é uma grande oportunidade de mostrar os potenciais de Mato Grosso para o mundo todo.



“Já temos praticamente todos os investimentos realizados no estádio e nas demais infraestruturas exigidas, como o COT da UFMT, que entregamos no início da gestão. Isso permite que nós possamos fazer este evento com um investimento muito baixo e ter com ele uma grande divulgação, cada vez maior, do nosso estádio, daquilo que nós somos, da nossa grande potencialidade nos mercados que nós atuamos. Mato Grosso vai fazer bonito”, completou.



Também estavam na reunião os secretários de Estado Fábio Garcia (Casa Civil) e Jefferson Neves (Cultura, Esporte e Lazer), Jefferson Neves; o presidente da MT Par, Wener Santos; o diretor administrativo da MT Par, Jefferson Moreno; e os secretários-adjuntos de Esporte, David Moura, e de Turismo, Felipe Wellaton.

Lucas Rodrigues | Secom-MT