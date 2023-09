Procon de Alta Floresta divulga pesquisa de preço do gás de cozinha

Em uma ação articulada pelo PROCON do Estado, juntamente com vários Procons do estado de Mato Grosso, o Procon Municipal de Alta Floresta realizou, de terça (22) a quinta-feira (24), monitoramento de preços do gás de cozinha (GLP) em 29 revendas do município.

O menor preço de venda à vista, com pagamento em dinheiro e retirada no local, para o botijão de 13kg foi de R$ 125.00 (Cento e vinte e cinco reais), enquanto o maior preço registrado foi de R$ 145.00 (Cento e quarenta e cinco reais).

De acordo com a coordenadora do Procon Municipal Adelina Dias Amorim, o preço médio praticado no município é de R$ 138,46 (Cento e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos). E a variação entre o maior e menor preço é de R$.20.00 (Vinte reais).

O Procon destaca a importância de o consumidor pesquisar os preços em diferentes estabelecimentos antes de efetuar a compra para economizar, tendo em vista a variedade de marcas disponíveis no mercado.

O órgão de defesa do consumidor lembra, ainda, que os fornecedores podem praticar valores diferentes de acordo com a modalidade de pagamento: dinheiro, PIX, cartão de crédito ou débito.

“Por isso, é importante verificar se há desconto extra para pagamento em dinheiro. Além disso, o consumidor precisa observar as taxas cobradas para entrega, que podem variar de acordo com o local”, orienta Adelina Dias.

Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor pode procurar presencialmente o Procon de Alta Floresta, que fica localizado na Av. Ariosto da Riva nº 3113 – em frente a Caixa Econômica Federal. Ou entrar em contato pelo telefone/WhatsApp 66 3903 1040 ou pelo e-mail: procon@altafloresta.mt.gov.br.

Assessoria