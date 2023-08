Com 100 milhões de toneladas, MT deve produzir um terço da safra brasileira de grãos

A safra de grãos 2022/23 em Mato Grosso deve registrar um aumento expressivo de produção, com crescimento estimado de 16,5% em relação à safra anterior. Os dados são do 11º Levantamento da Safra de Grãos, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) na primeira quinzena de agosto. Este aumento corresponde a um acréscimo de 14,3 milhões de toneladas, totalizando uma produção de 100,7 milhões de toneladas.

Esse desempenho é resultado da sinergia entre o aumento das áreas cultivadas e o incremento da produtividade das lavouras. Enquanto a área plantada cresceu 5%, abrangendo agora 78,3 milhões de hectares, a produtividade média teve um salto significativo de 11,8%, passando de 3.656 quilos por hectare para 4.086 kg/ha.

Segundo Edegar Pretto, presidente da Conab, a produção nacional de grãos deve atingir 320,1 milhões de toneladas, influenciado, em grande parte, pelo progresso na colheita do milho segunda safra, que vem apresentando produtividades excepcionais em relação às previsões iniciais.

Caso se confirme esse cenário, cerca de um terço da safra total de grãos do Brasil será proveniente de Mato Grosso, ilustrando a significativa contribuição desse estado na garantia de abastecimento nacional e na manutenção de uma cadeia produtiva robusta.

“Esse valor de 320,1 milhões de toneladas se deve, principalmente, ao avanço da colheita do milho segunda safra, que vem apresentando produtividades superiores às inicialmente previstas, aliado ao melhor desempenho das culturas ainda em campo. Portanto, reforça o recorde da safra brasileira de grãos”, explica Edegar Pretto.

No estado de Mato Grosso, a produção de algodão merece destaque especial. Com um aumento de 15,4% na produtividade, os produtores locais ampliaram a área de cultivo de algodão em caroço de 1.140,1 mil para 1.185,7 mil hectares. Essa expansão projeta um salto de 2,54 milhões para 3 milhões de toneladas do produto, representando um crescimento de 20%.

Além disso, a área destinada ao cultivo de algodão em pluma no Mato Grosso aumentou 4%, com uma expectativa de aumento de produtividade de 16,8%. A produção estimada passa de 1,7 milhão para 2,1 milhões de toneladas (+21,5%) nesta safra.

O Levantamento da Safra de Grãos da Conab também sinaliza um crescimento estimado na produção da região Sudeste, com um aumento de 12,1% em relação à safra anterior, saltando de 26,8 milhões para 30,1 milhões de toneladas.

O cenário agrícola é marcado pelo avanço da colheita do milho segunda safra, que já ultrapassou 64,3% da área plantada. Caso as projeções se confirmem, a safra histórica de mais de 100 milhões de toneladas de milho será alcançada, consolidando-se como a maior produção já registrada na série histórica.

