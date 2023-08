9 políticos de MT se destacam por divulgar fake news

Relatório intitulado “Combate à Desinformação sobre a Amazônia Legal e seus Defensores” aponta nove políticos de Mato Grosso como disseminadores de desinformação. Entre os nomes estão os deputados federais Juarez Costa (MDB) e José Medeiros (PL), na lista também figura o parlamentar estadual Gilberto Cattani (PL) e os candidatos derrotados ao Senado, empresários do agronegócio, Antônio Galvan (PTB), e Neri Geller (PP).

Divulgado na sexta-feira (18), a iniciativa é um coletivo iniciado pelo grupo Intervozes – composto por 10 organizações de comunicação, sendo 8 amazônicas. Além disso, foi lançado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso (PPGCOM/ UFMT) em parceria com o GT de Combate à Desinformação.

O objetivo foi mapear difusores desinformativos na Amazônia Legal para subsidiar a criação de campanhas estratégicas de combate à desinformação e ao discurso de ódio. No levantamento, foram identificados 70 perfis de redes sociais e páginas ou sites da internet disseminadores de desinformações.

Para fechar a lista de figuras públicas de Mato Grosso está o candidato a deputado Rafael Ranalli (PROS), Xuxu Dal Molin (União); o ex deputado federal Nelson Barbudo (PL); além de Eder Zanetti. O relatório traz a relação de conteúdos de desinformação que foram compartilhados em sites e perfis de redes sociais de políticos e pessoas públicas sobre o meio ambiente divulgados na Amazônia Legal, entre os anos de 2022 e 2023.

O documento, que possui 56 páginas, cita as ações de José Medeiros que já usou seus canais para disseminar informações falsas sobre as urnas eletrônicas e colocar em xeque a sua segurança. ‘Medeiros compõe a lista da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado Federal que investiga26 parlamentares responsáveis por disseminação de fake news sobre a pandemia da covid-19. Em agosto do ano passado, o Ministério Público do Mato Grosso denunciou o político por ter utilizado uma fake news para descredenciar a utilização do equipamento”, traz o texto.

Além dele, o bolsonarista Cattani também ganhou destaque no relatório. Na análise do Projeto de Lei 337/2022 que trata da exclusão do MT dos limites da Amazônia Legal porque a legislação define que as propriedades rurais devem manter uma parte maior da vegetação nativa como reserva legal tanto Cattani quanto Medeiros foram impulsionadores de fake news.

O estudo levantou mais de 200 páginas e perfis de redes sociais dos estados de Mato Grosso, Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Tocantins e Acre. No relatório, os pesquisadores mostram como informações disfarçadas de “notícias” podem ser utilizadas em benefício de determinados partidos políticos e como o recurso de plataformas de marketing digital são utilizadas para financiar uma gigantesca propagação de desinformação.

