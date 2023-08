Prefeito assina Ordem de Serviço e irá investir R$ 2,5 milhões através de recursos próprios para retomar construção da Escola Trenzinho Mágico

Originalmente prevista para ser construída com recursos do Governo Federal, a Creche Municipal Trenzinho Mágico, localizada no bairro Jardim Imperial, será retomada. Dez anos após sido iniciada, um antigo sonho dos moradores será finalmente concluído.

A Diretora da Escola Trenzinho Mágico, Erni Inez Limberger Battirola, comenta da alegria em receber a notícia. “Quando fomos comunicados foi uma alegria imensa. Direção, professores e os pais, esse era um antigo sonho de todos. No início do mandato o prefeito havia prometido que faria isso, e realmente vai tornar-se realidade”, pontua.

Para o vice-presidente da Câmara de Vereadores, Claudinei de Souza Jesus, ao assumir essa obra, o prefeito mostra compromisso com a sociedade. “Esse momento aqui hoje mostra que a gestão realmente cumpre com sua palavra. O prefeito Chico e toda sua equipe tem feito um trabalho excelente”, afirma.

A retomada da construção do prédio está descrita no contrato nº 075/2023. Ao assumir a obra a Prefeitura de Alta Floresta irá investir R$ 2.599.586,77. Será realizado todo acabamento, além de parte elétrica, hidráulica, entre outros. Serão dez salas de aulas com capacidade para 20 atendimentos por sala. Mais de 400 alunos serão atendidos no novo prédio. Serão mais de 2 mil metros quadrados de área construída.

“O prefeito Chico tem nos dado muito apoio ao assumir e trazer para o município essa responsabilidade, mais uma vez ele mostra o compromisso da gestão com as nossas crianças e famílias”, agradece a secretária de Educação, Lucinéia Martins de Matos Mazzoni.

Mas, para retomar essa obra foram necessários vencer alguns trâmites burocráticos. “Tivemos que ir algumas vezes para Brasília para conseguir destravar e iniciar a obra. Vamos investir mais de R$ 2,5 milhões de recursos próprios”, comemora o prefeito Chico Gamba.

Os secretários Robson Quintino [Governo, Gestão e Planejamento]; Gercilene Meira Leite [Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável]; Paulo Moreira [Fazenda] Pedro Salustiano [Esporte e Lazer], Roberto Patel [Infraestrutura e Serviços Urbanos]; Valdinei Martins [Cidade], Elói Almeida [Inovação e Desenvolvimento Econômico] também prestigiaram a cerimônia. Também estiveram presentes os vereadores Marcons Menin, Francisco Ailton e Ilmarli Teixeira. A cerimônia também contou com presença de servidores das secretarias de Educação e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, diretores, servidores públicos, moradores do bairro e imprensa.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicção