Primeira Dama e Diretoria da Apae se reúnem para finalizar detalhes da esperada Festa Julina da Apae

Na tarde do dia 24 de julho de 2023, um importante encontro aconteceu nas dependências do Cras, onde a Primeira Dama Nair Valentim e Secretária de Assistência Social, recebeu a Diretoria da Apae de Paranaíta. O objetivo da reunião foi discutir os últimos acertos para a tão aguardada Festa Julina da instituição, que está marcada para o próximo sábado, dia 29/07, às 19:00 horas, no Parque localizado entre os Setores Sul 1 e 2, próximo ao supermercado Kifuku.

Além da presença marcante da Diretoria da Apae, também esteve presente a vereadora Soninha Berlanda. A Festa Julina da Apae promete ser um momento de alegria e integração, trazendo diversão para todas as idades e, ao mesmo tempo, colaborando com uma causa tão nobre.

A iniciativa é fruto do esforço conjunto entre a Primeira Dama e Secretária de Assistência Social com a diretoria da Apae, que têm trabalhado para garantir que o evento seja um verdadeiro sucesso. É uma ocasião para celebrar a cultura e as tradições juninas, ao mesmo tempo que promove a arrecadação de recursos essenciais para a instituição.

A comunidade de Paranaíta é convidada a participar desse momento especial e solidário, prestigiando a Festa Julina da Apae.

Assessoria Facebook Prefeitura