Paranaíta sediará o 1º Encontro Estadual de Carros antigos no mês de Agosto

O evento será nos dias 05 e 06 de Agosto de 2023 no Lago Municipal de Paranaíta, Nortão de Mato Grosso. Os organizadores prometem ser um evento imperdível para os amantes de Carros Antigos, motos de altas cilindradas e jipes 4×4.

O que esperar: Esta Edição será especial, pois além de ser o 5° Encontro Municipal de carros antigos, será também o 1º Encontro Estadual, e contará com a presença de pessoas de todo o Estado de Mato Grosso. Os organizadores Fred Cavalcante e Marciani Volpe juntamente com colaboradores amantes das máquinas clássicas e velozes, estão bastante entusiasmados com a realização deste mega evento que ficará marcado na História do Município paranaitense.

Atrações: Os veículos estarão disponíveis para o público presente tirar fotos e fazer vídeos, permitindo que todos apreciem essas relíquias sobre rodas. Clubes de diversas cidades do Mato Grosso marcarão presença, tais como Sinop, Cláudia, Sorriso, Colíder, Alta Floresta e outros.

Além da exposição, haverá diversas atrações e entretenimento. No dia 05 à noite, poderemos curtir uma apresentação ao vivo da banda de Rock Alta Floresta, com Ed Rodrigues. Já no domingo pela manhã, a cantora Loids irá animar o público com muita energia positiva.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Paranaíta e Câmara de Vereadores, comércio local e colaboradores, o que garante uma organização eficiente e uma experiência agradável para todos os participantes.

Além de celebrar a paixão por carros e motos, o encontro também terá um propósito social. Os participantes são convidados a contribuir com um quilo de alimento não perecível, que será destinado à APAE de Paranaíta, uma ótima oportunidade para unir diversão e solidariedade.

O encontro contará com uma Praça de Alimentação para atender a todos os gostos, e também haverá brinquedos para as crianças, garantindo muita diversão para todas as famílias.

Se você é fã de carros antigos, motos e veículos automotivos únicos, não perca o 1º Encontro Estadual de Carros Antigos em Paranaíta. Prepare-se para um final de semana repleto de nostalgia, cultura automotiva e bons momentos em meio a belos exemplares de automóveis e motocicletas históricas.

Assessoria Facebook Prefeitura