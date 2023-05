Mato Grosso comemora 275 anos com mais de R$ 10 bilhões de investimento em todas as regiões

Mato Grosso comemorou, na terça-feira (9), 275 anos de fundação com mais de R$ 10 bilhões em investimentos em todas as regiões. Os investimentos realizados pelo Governo do Estado ao longo de pouco mais de quatro anos trouxeram melhorias na infraestrutura, como 2,5 mil quilômetros de asfalto novo entregues, na Educação, com a construção de escolas técnicas e militares, e reforço na saúde, com construção de seis grandes hospitais e ampliação de leitos, além de convênios firmados com os municípios.



“Tudo o que nós somos hoje se deve àquilo que o nosso povo trabalhador de Mato Grosso construiu no passado. Mas o que seremos no futuro depende das decisões e ações que faremos para construir um estado próspero, com qualidade de vida e segurança. Vou continuar trabalhando muito para que quando Mato Grosso completar 300 anos, possamos olhar para trás e ver o quanto conseguimos fazer esse estado crescer, desenvolver e gerar oportunidades aos mato-grossenses”, afirmou o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes.



Região Norte



Na região Norte de Mato Grosso, os principais investimentos realizados pelo Governo do Estado também são na Infraestrutura, como a restauração de 105 quilômetros da MT-235 entre Campo Novo do Parecis e o Rio Papagaio, em Sapezal; e 20,3 quilômetros de asfalto novo na MT-325 no entroncamento da MT-206 a MT-208, em Alta Floresta. Essas ações somam R$ 35,1 milhões.

A segurança pública da região também recebeu reforço com a construção do Centro de Detenção Provisória de Peixoto Azevedo, avaliado em R$ 11 milhões. O centro conta com 256 vagas.



Convênios



Entre os convênios firmados com as prefeituras municipais, o Governo de Mato Grosso destinou R$ 1,4 bilhão nos últimos quatro anos. O valor está sendo revertido em asfalto novo para rodovias, ruas e avenidas, além da construção de escolas e implantação do programa MT Iluminado para que a iluminação pública do Estado seja 100% em LED.



Com investimento de R$ 157 milhões, o programa destina mais de 385 mil luminárias de LED para os 141 municípios de Mato Grosso. Cidades como Sorriso e Itiquira já tiveram 100% da adesão, na MT-251, entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães, as luminárias já foram instaladas.

BR-163



Além dos R$ 10 bilhões em obras entregues e convênios, o Governo de Mato Grosso está investindo R$ 1,6 bilhão para recuperação de asfalto, duplicação de rodovia e construção de viadutos no trecho estadual da BR-163.



“O Governo de Mato Grosso faz hoje obras em todas as áreas. Assumimos desafios até então impensáveis, como assumir a BR-163. Estamos assumindo o que era de responsabilidade federal e botando o plano em ação”, destacou o governador de Mato Grosso.

O Governo do Estado assumiu a concessão na última quinta-feira (04) e já assinou cinco ordens de serviço para recuperar trechos da BR-163, entre Cuiabá e Sinop, por meio da concessionária Nova Rota do Oeste. O investimento inicial é de R$ 202,2 milhões.

José Lucas Salvani | Secom-MT