Via Brasil BR-163: Teste de praças de pedágio no Mato Grosso

A Via Brasil BR-163, concessionária responsável pela rodovia federal BR-163/230 entre Sinop (MT) e Miritituba (PA), inicia, nesta quarta-feira, às 8h (Amazônia), uma operação de teste das praças de pedágio de Cláudia e Guarantã do Norte, no Mato Grosso. A operação tem por objetivo verificar se os equipamentos, sistemas e recursos estão em conformidade para atendimento ao usuário da rodovia. A operação-teste ocorrerá 24h por dia, até o dia 20/12.

Usuários serão informados pelos painéis eletrônicos instalados próximos às praças a utilizarem as cabines de cobrança manual e as pistas automáticas, para aqueles que possuem tag. A concessionária orienta os usuários a obedecer a sinalização de segurança, reduzir a velocidade e manter distância segura do veículo da frente.

Nessa operação de teste não será efetuada cobrança. O início oficial da cobrança de pedágio ainda requer autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. Após autorização e com antecedência de 10 dias, a concessionária dará ampla divulgação à data de cobrança, valores da tarifa, formas de pagamento e demais informações.

