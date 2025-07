Pilotinho de Nova Mutum está no Top 10 do BMX Brasileiro

Guilherme fechou o Campeonato Brasileiro na 9ª colocação na categoria Boys 7 anos

Combinar velocidade, habilidade, emoção e principalmente, desafiar a si próprio, é o que levou o jovem Guilherme de Freitas Hammerschmidt a praticar o BMX Racing. O piloto de Nova Mutum, de apenas 7 anos, filho do Engenheiro Florestal Lucas Carvalho e da Enfermeira Maisa Hammerschimidt, esteve em Salvador disputando o Campeonato Brasileiro de BMX Racing onde fechou sua participação na nona colocação na classificação geral. Uma posição bastante comemorada pelo pai Lucas Carvalho, familiares e amigos que estavam ao lado do pilotinho na competição.

“Tivemos a participação de vários pilotos de todo país e ver o Gui ficar entre os 10 melhores do Brasil é um orgulho para todos nós”. Além de destacar a participação do pilotinho Guilherme, Lucas agradeceu a todos que colaboraram para garantir a presença do jovem no Campeonato Brasileiro de BMX realizado entre os dias 11 à 13 de julho na Pista Tertuliano Torres, dentre esses a Uniformes 1000 Cores, Prefeitura de Nova Mutum/Secretaria de Esportes e a Federação Mato-grossense de Ciclismo.

As atenções do jovem piloto se voltam agora para o Campeonato Ibero-Americano de BMX e a Copa Latino-Americana de BMX que acontecerá em outubro no Rio de Janeiro nos dias 25 e 26 de outubro.

O BMX Racing é um esporte que tem a admiração dos jovens e de brincadeira de criança, o esporte evoluiu até se tornar parte dos Jogos Olímpicos. O esporte vem ganhando cada vez mais destaque no cenário esportivo onde a prática da modalidade melhora os reflexos, traz mais equilíbrio, diminui o estresse, potencializa a força nos braços e melhora a flexibilidade.



Nilson Aranha

MT Esporte