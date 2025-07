Secretaria de Saúde apoia mostra que compartilha experiências sobre amamentação

Evento tem o objetivo de identificar os melhores trabalhos de promoção do aleitamento materno; inscrição vai até o dia 28 de julho

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) apoia a realização da Mostra de Experiências Bem-sucedidas em Amamentação, que será realizada pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio das Faculdades de Enfermagem e de Nutrição, pelo Hospital Universitário Júlio Muller e pelo Programa Ninho do Cuidado.

O objetivo é premiar ações dos municípios que promovam, protejam e apoiem o aleitamento materno. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de julho e a Mostra ocorrerá no dia 20 de agosto de 2025.

Segundo a coordenadora de Promoção e Humanização da Saúde, Rosiene Pires, a mostra é importante porque vai identificar as boas práticas que podem ser replicadas por outras Prefeituras e fortalecer a saúde de Mato Grosso.

“A amamentação é fundamental para a saúde da mulher e da criança e tem impacto social relevante. Por isso, é necessário promover a equidade e estimular a adoção de estratégias eficazes. Além disso, a iniciativa marca o ‘Agosto Dourado’, que simboliza a luta pelo incentivo ao aleitamento materno”, destacou a coordenadora.

De acordo com o técnico responsável pela área da Promoção, Proteção e Apoio à Amamentação, e Alimentação Complementar Saudável da SES, Rodrigo Carvalho, as duas melhores experiências de cada uma das seis macrorregiões de saúde do Estado serão selecionadas para a apresentação, na tarde de 20 de agosto, no auditório do Júlio Muller, em Cuiabá.

“Os melhores trabalhos vão receber um certificado de reconhecimento e ainda serão publicados no Boletim da SES”, afirma Carvalho.

Faça a sua inscrição

Os interessados podem submeter trabalhos realizados nos últimos cinco anos na mostra até o dia 28 de julho por meio do link.

Podem ser inscritos projetos no eixo temático de experiências em serviço, voltadas aos usuários ou trabalhadores, como em unidades de saúde, assistência social e educação, e no eixo de atividades voltadas à comunidade, mobilizadas por grupos ou associações.

Entre os critérios para a avaliação estão a relevância da iniciativa, originalidade e inovação, contribuição para a promoção, proteção e apoio à amamentação, clareza e concisão na descrição da experiência, detalhamento das ações, o impacto na saúde materno e infantil, e o potencial de replicação do trabalho em outros contextos.

Luiza Goulart | SES-MT