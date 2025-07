Mostra Cultural de Artes é adiada pela Secretaria de Cultura e Juventude

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Cultura e Juventude, informa que a Mostra Cultural de Artes, inicialmente programada para os dias 17 e 18 de julho, quinta e sexta-feira, foi adiada.

O evento consiste em apresentações das oficinas de balé, violão, teatro, pintura em tela e canto coral, promovidas pela Escola Municipal de Artes. A mostra tem como objetivo não apenas fortalecer a interação cultural na comunidade, mas também proporcionar um espaço para o surgimento, a formação e a valorização de novos talentos locais.

Para mais informações ou para participar das atividades culturais, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Juventude, localizada na Praça da Cultura — conhecida popularmente como Praça do Avião.

A seguir, confira o comunicado oficial emitido pela Secretaria de Cultura e Juventude:

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Cultura e Juventude informa que, devido ao período de férias escolares, algumas apresentações foram canceladas. Atendendo ao pedido da maioria dos pais, decidimos adiar as apresentações para os dias 13 e 14 de agosto, garantindo, assim, que todas as crianças possam participar. Aproveitamos para lembrar que as aulas retornarão normalmente no dia 22 de julho. Agradecemos a compreensão e contamos com a presença de todos nas novas datas. Observação: os ensaios já agendados permanecem na mesma data e horário.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação