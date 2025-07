Faccionado com 100 porções de entorpecentes é preso em flagrante pela Policia Militar

Suspeito foi flagrado correndo para dentro de casa, após avistar policiais militares em ronda

Equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar apreenderam, nesta terça-feira (15.7), 100 porções de substância análogas à maconha e pasta base de cocaína e prenderam um homem suspeito por tráfico ilícito de drogas, em Alta Floresta (790 km de Cuiabá). As equipes ainda recolheram dois tabletes e meio de maconha, um de skanke (super maconha), uma espingarda de pressão e uma balança de precisão.

Durante patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero, os policiais militares avistaram um homem em frente a uma residência na região central do município, que correu ao ver aproximação das equipes. Diante da situação, os policiais realizaram rondas no imóvel e abordaram o indivíduo na área da casa.

Na tentativa de fuga, o suspeito dispensou uma sacola contendo diversas porções de entorpecentes semelhantes à maconha. O homem revelou ser o responsável pela comercialização ilegal na região a mando de uma facção criminosa.

Já em buscas pela casa, as equipes flagraram outras inúmeras porções e tabletes de entorpecentes em cima da bancada da cozinha. O faccionado e todos os produtos ilícitos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Wellyngton Souza | PMMT