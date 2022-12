Indústria e Comércio visita a novo empreendimento da área fitness em Paranaíta

A Gestão Municipal através da Secretaria de Indústria e Comércio vem seguindo seu cronograma de visitas ao comércio local, sempre mantendo o diálogo junto ao ciclo empresarial para caminhar junto com o desenvolvimento econômico do nosso Município de Paranaíta.

Esta semana o Secretario Angelo Diosnel Berlanda esteve prestigiando o mais novo empreendimento da área fitness na cidade, o Centro de treinamento Paranaíta é de propriedade do empresário Raí Cavalcante. A academia de exercício físicos conta com personal trainer e com equipamentos totalmente modernos para atender ao público, o local conta também com espaço para treinos de artes marciais de vários estilos para todas as idades, a partir de 04 anos, entre os estilos tem Jiu-jitsu, Muay thai, Judô e Defesa Pessoal. No CTP também é possível encontrar variedade em suplementos e produtos fitness que contribuem para o melhor desenvolvimento dos praticantes dos esportes e exercícios físicos.

O Prefeito Osmar Moreira em sua Gestão faz questão de acompanhar cada segmento comercial iniciado em Paranaíta, visando colaborar com a expansão econômica dos empreendedores e com os cidadãos, pois mais comércio na cidade é sinônimo de mais emprego e renda para nossos munícipes.

Assessoria Facebook