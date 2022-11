Projeto Ginga Amazônia leva conhecimento da capoeira para moradores de Alta Floresta de forma 100% gratuita

Grupo participou da 10ª edição da Varanda Criativa neste final de semana onde promoveram diversas apresentações.

Foi realizada na noite do último sábado, dia 12 de novembro, a 10º edição da Varanda Criativa, nas dependências da Praça do Avião. Nesta edição, além de muito artesanato, houve também muita dança com o grupo de capoeira Ginga Amazonia que também se fez presente no local, promovendo diversas apresentações. Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, Eduardo Belezi, conhecido como professor ‘Arrupiado’, explicou que o projeto Ginga Amazônia existe há vários anos em nosso município, onde o conhecimento da capoeira é levado aos alunos de todas as faixas etárias de forma 100% gratuita.

Presente na cultura brasileira desde o tempo dos escravos, a capoeira é mais do que um esporte, é um misto de luta, arte, dança, ritmos e música, em uma roda cheia de gingado ao som do berimbau. Atualmente, aproximadamente 40 alunos fazem parte do grupo, com dois professores atuantes. Mas vale lembrar que o último ciclo de apresentações foi realizado ainda em 2019, através do “Ginga Nortão”. Em parceria com a Secretaria de Esporte, o Ginga Amazônia começou a oferecer aulas de capoeira totalmente gratuitas em Alta Floresta nas segundas, quintas e sábados à noite. “São os horários que a gente tira para poder oferecer a capoeira para a sociedade de Alta Floresta”, disse Arrupiado, em entrevista.

O professor disse ainda que levou a proposta para o atual Secretário de Esportes para promover um evento da Ginga Amazonia neste ano de 2022, o qual foi aprovado. “Ele achou maravilhoso o projeto aí sentamos e montamos todo o cronograma do evento, e hoje estamos realizando essa festa”, disse ele. O evento especial começou no Ginásio de Esporte ainda durante o começo da tarde desta sexta-feira. À noite, os envolvidos participaram da Varanda Criativa promovendo algumas apresentações e no domingo, dia 13, o evento deu continuidade no Ginásio de Esportes. Foram três dias de muita dança, arte e gingado.

Arrupiado frisou ainda que uma vez por mês, sempre no segundo domingo de cada mês, é realizado a tradicional ‘Roda do Avião’, onde o grupo se reúne entorno da Praça do Avião para promover o esporte. “Essa Roda do Avião não é só para quem está treinando assiduamente, há eu sou um familiarizado com a capoeira eu gosto, eu vou lá, podem ir estão todos convidados”, concluiu ele.

Bruno Felipe / Jornal O Diário