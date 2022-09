PM de Alta Floresta realiza apresentação do programa Patrulha Rural para novos produtores

Na última quinta-feira, dia 15 de setembro, a Polícia Militar de Alta Floresta realizou a apresentação do Programa Patrulha Rural Georreferenciada para cerca de 50 produtores rurais de Alta Floresta que ainda não fazem parte desta ação. O evento ocorreu na Associação da PM do Nortão, localizada próximo ao Parque Zoobotânico. A equipe do Jornal O Diário acompanhou a apresentação deste programa o qual realiza um monitoramento da segurança rural, feito pela PM em parceria com a comunidade rural. Isso possibilita maior segurança aos produtores evitando roubos e aumentando a rapidez no atendimento de ocorrências.

Em entrevista para a nossa equipe, o Comandante do 8° Batalhão da Polícia Militar de Alta Floresta, Tenente Coronel PM Alessandro Souza, disse que o programa iniciou em julho do ano passado e foram os próprios produtores que participaram desta apresentação que pediram esta oportunidade de conhecer o programa “Estamos trazendo aqui as informações necessárias para que eles possam conhecer, saber os objetivos, a metodologia de funcionamento do programa e dessa forma possamos estar aí exercendo e praticando o policiamento de proximidade, que é a Polícia Militar mais próxima do cidadãos do campo, dos produtores e produtoras rurais”, disse ele.

O Comandante ressaltou que o monitoramento é feito por grupos exclusivos de WhatsApp onde os produtores estão inseridos. Cada um possui uma ficha com a localização da propriedade. Após o cadastro do produtor, a localização fica ainda mais rápida e as informações para atendimento de ocorrências na área rural ficam disponíveis de maneira mais fácil. Na ficha ficam cadastradas, além do nome do proprietário, também o nome da zona e as atividades feitas dentro da propriedade, como a produção de gado leiteiro ou se existe pista de pouso.

É feito fotos da propriedade, das construções, das marcas do gado, das maquinas e também com o morador. Além disso, o produtor paga por uma placa que será fixada na própria propriedade dizendo que aquela área é monitorada. A placa é feita sob medida somente após o cadastro e contém informações como o número de cadastro da propriedade. Lembrando que não existe custeio ao produtor e ele não é obrigado a participar deste programa. Vale frisar que a patrulha é um serviço de segurança pública e não existe quaisquer mensalidades. Mas é importante ressaltar que os produtores custeiam apenas a fabricação e fixação da placa. O produtor interessado em participar desta ação pode solicitar sua entrada diretamente no Batalhão da PM, localizado na MT-208, na entrada de Alta Floresta.

Bruno Felipe / Jornal O Diário