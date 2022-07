Idosos celebram a Festa da Colheita que acontecerá hoje em Alta Floresta

Será realizada nesta quarta-feira, dia 27 de julho, mais uma edição da Festa da Colheita, uma espécie de Festa Julina promovida pelo Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Alta Floresta. O evento acontecerá no Ginásio Chico da Brahma, a partir das 14h00. A Festa da Colheita é uma festa que fala da prosperidade daquilo que foi semeado. De origem judaica, a comemoração era realizada como agradecimento a Deus, pelo suprimento das necessidades do povo.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, a Secretária de Assistência Social Mariney Munhoz, explicou que atualmente a equipe do CCI é formada por educadores sociais, educadores físicos, psicólogos e assistentes sociais. A Secretária salientou que os servidores atuam no acompanhamento dos idosos em todas as situações, seja em algum projeto de entretenimento ou em casos onde o idoso está isolado ou com algum problema familiar, sempre trabalhando para o fortalecimento de vínculo.

Segundo ela, muitas vezes os servidores fazem serviços que a família não tem tempo de fazer, como viabilizar algum problema de aposentadoria ou leva-los para consultas médicas.

Os idosos se reúnem duas vezes por semana no CCI, que fica localizado próximo ao Ginásio de Esportes “Pezão”, onde saem de uma vida ociosa para participarem de atividades diferentes, contando com palestras e até mesmo danças.

Mariney disse que recentemente, em parceria com a Cooperativa SICREDI, alguns foram levados para acompanharem uma sessão de cinema. Segundo a secretária, muitos deles sequer sabiam o que era uma sessão de cinema, pois nunca haviam participado; a equipe do CCI juntamente com as equipes da Assistência Social viabilizou esta tarde especial com direito a pipoca e refrigerante. “Foi uma tarde bem interessante, o Sicredi já é parceiro da gente com bastante programas sociais”, concluiu ela.

Lembrando que o idoso interessado em participar dos encontros do CCI pode entrar em contato diretamente com as equipes da assistência social ou através do CRAS de Alta Floresta pelo número 66 3903 1233.

Bruno Felipe / Jornal O Diário