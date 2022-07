Romoaldo Jr anuncia aposentadoria após 40 anos de vida pública

Foto: Ednilson Silva/Rede TV

O deputado Estadual Romoaldo Junior esteve em Alta Floresta nesta quarta-feira 20, para participar o encontro Político do partido MDB – Movimento Democrático Brasileiro onde anunciou que após 30 anos na vida política, em dezembro, irá se aposentar da carreira. O parlamentar iniciou sua vida política em 1982 aos 21 anos quando se elegeu vereador em Alta Floresta.

“Depois de quarenta anos de vida pública acho que já cumpri minha missão, fui prefeito desta cidade, fui vereador, adorei administrar Alta Floresta que é a cidade que eu praticamente vim menino para cá com 17 anos e uma sucessão de vezes deputado, cheguei a seis mandados de deputado estadual e resolvi parar, dedicar a família, netos, cuidar um pouco da saúde acho que tudo tem uma etapa na vida e a minha passou”, destacou Romoaldo.

O Parlamentar está com 60 anos, nasceu em Paranavaí (PR), onde começou a carreira profissional como bancário e empresário, sua primeira investida à Assembleia Legislativa aconteceu em 1990, quando se elegeu deputado. Em 1994, foi reeleito. E em 1998, novamente conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa. Sempre com uma participação forte no Parlamento estadual, Romoaldo chegou a ser líder do governo e primeiro-secretário da Casa de Leis, nos primeiros mandatos.

No ano de 2000, depois de três mandatos como deputado, Romoaldo voltou para Alta Floresta, onde se elegeu prefeito, com mais de 60% de aprovação nas urnas, em 2010 foi eleito deputado estadual pela quarta vez, se tornando inclusive presidente do Parlamento no último ano de mandato.

E nas eleições de 2014, se reelegeu deputado pela quinta vez, com uma votação expressiva, conquistando votos em quase todos os municípios de Mato Grosso, totalizando 41.674 votos. No último pleito de 2018, ficou como suplente assumindo a cadeira por algumas vezes nos últimos 04 anos, encerrando assim a sua trajetória política.

Da Redação – Jornal O Diário