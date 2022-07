Teatro Agostinho Bizinoto terá novas instalações elétricas com possibilidade de receber espetáculos de todo o Brasil

O Teatro Agostinho Bizinoto, localizado na Praça da Cultura (Praça do Avião), está recebendo uma reestruturação na parte elétrica que irá permitir a realização de diversos espetáculos de pequeno a grande porte. Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, a Secretária de Cultura Elisa Gomes informou que o teatro possui um sério problema na parte elétrica, pois quando foi construído em meados de 2007 não imaginou-se que necessitaria de tanta carga elétrica para aguentar os espetáculos.

Com isso, a secretária pediu para um engenheiro fazer um novo projeto elétrico do prédio. Serão contemplados os corredores e o teatro em si, e segundo Elisa, o projeto está pronto e no início de execução. A secretária esteve reunida recentemente com os técnicos e engenheiros da prefeitura com intuito de efetivar a nova estrutura elétrica do teatro. Vale ressaltar que existe uma urgência quanto a reestruturação, pois as atuais instalações não são suficientes para receber um equipamento cenotécnico para o teatro.

Recentemente, a Secretaria de Cultura foi contemplada com um edital de mais de R$250 Mil em materiais cenotécnicos como spots e holofotes. Elisa frisou que a parte da sonorização também já foi adquirida e já está nas dependências da secretaria de cultura esperando a reestruturação da parte elétrica para ser montada. Dentro deste edital também será ofertado a ministração de um curso técnico para capacitar pessoas para operar este tipo de material.

Na semana que vem é esperado uma nova reunião junto aos técnicos para acertar o orçamento e prazo para a conclusão das novas instalações. As expectativas é de que até final do mês de agosto todos os equipamentos já estejam montados. “Eu estou muito feliz com isso porque só quem sabe da história do Teatro Agostinho Bizinoto desde que ele foi construído é que sabe a emoção que a gente sente em ver que a gente vai colocar esse teatro realmente no patamar de todos os grandes teatros”, enfatizou Elisa em entrevista. Após a conclusão do projeto o teatro será inscrito no circuito nacional com condições de receber espetáculos de qualquer lugar do Brasil.

Bruno Felipe / Jornal O Diário