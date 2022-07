PRF apreende pistola e 500 mil reais em espécie em abordagem a veículo em Mato Grosso

Na quarta-feira (29), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no km 287 da BR 070, município de Primavera Do Leste/MT, quando abordou um veículo que circulava na região.

Durante a fiscalização, foram encontrados R$ 500 mil em espécie dentro do veículo. Os ocupantes relataram aos policiais que seguiam para a cidade de Goiânia e utilizariam o dinheiro para aquisição de um caminhão, porém não apresentaram comprovação de origem lícita do valor. Além disso, foram apreendidos 21 unidades de Nobésio (metanfetamina).

Diante dos fatos, ficou caracterizado o crime de porte de droga para consumo, os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis e esclarecimentos em relação ao dinheiro apreendido.

Ainda ontem, no km 387 da BR 364, no município de Santo Antônio do Leverger/MT, uma equipe da PRF deu ordem de parada um ônibus.

Durante a fiscalização aos passageiros, um homem a todo momento entrava em contradição, estava muito nervoso e inquieto com a fiscalização policial. Diante da situação, foi realizada uma verificação em suas bagagens, momento em que foi encontrado uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores e 38 munições intactas.

Questionado sobre o armamento, o passageiro informou que tinha o certificado de registro da arma de fogo e acessórios, porém não estava portando consigo e que não tinha porte legal de arma de fogo.

Diante da situação, o homem foi detido, a princípio, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.

