Projeto prevê a fixação de coberturas em ruas do município

Pela primeira vez Alta Floresta passará a contar com uma construção inusitada. Durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal, o vereador Marcos Menin disse, em seu discurso na tribuna, sobre a possibilidade da construção de coberturas em ruas no município.

Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, Marcos informou que a travessa denominada Wagner Roberto Marinho, localizadas nas laterais da Praça da Cultura, será uma das beneficiadas com as coberturas.

Vale ressaltar que o vereador Marcos Menin foi o autor da Lei Municipal 2.419/2017 que denomina a antiga Travessa C, como “Travessa Wagner Roberto Marinho”, cantor altaflorestense que faleceu em um acidente automobilístico, em 2017. Ele tinha 34 anos.

Marcos afirmou que as coberturas serão construídas neste local devido ser um espaço onde ocorrem muitos eventos e o aluguel de tentas acaba gerando um custo altíssimo. “Fica muito caro se a gente for locar banheiro, locar tenda, e eu acredito que ali não irá ser interditado, ela só vai ter cobertura, mas os carros poderão continuar passando em baixo”, disse ele, em entrevista.

Conforme o parlamentar, o projeto já está pronto, mas ainda está em processo de convênio com o Governo do Estado. “Essa é uma emenda destinada do Senador Jayme Campos e o prefeito nosso faz o convenio com o governo, pois ela vem a nível estadual”, finalizou o edil.

Bruno Felipe / JORNAL O DIÁRIO