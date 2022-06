Nova Monte Verde recebe lâmpadas de LED do Programa MT Iluminado

Nova Monte Verde foi um dos 136 municípios que responderam formalmente ao chamado de adesão ao Programa MT Iluminado do Governo de Mato Grosso e foi o primeiro ter o projeto aprovado, resultado do empenho da Gestão Municipal para viabilizar um investimento de R$ 492.618,54 em luminárias de LED para substituir as lâmpadas tradicionalmente instaladas em todo o perímetro urbano.

Como resultado de mais esta conquista, o almoxarifado central recebeu esta semana 682 lâmpadas de LED retiradas pela Prefeitura junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA-MT). São 180 lâmpadas de 150W e 502 lâmpadas de 60W.

O Executivo Municipal destacou que através deste programa será possível atender as demandas da população, com o objetivo de transformar Nova Monte Verde com 100% iluminada com LED. O Programa MT Iluminado representa um investimento de R$ 157 milhões por parte do Estado.

Para o prefeito Edemilson Marino dos Santos, o MT Iluminado é também um dos maiores programas de segurança pública lançados pela gestão estadual. “A nossa população merece esse investimento que estamos fazendo com o suporte do governo do estado. Então, a partir de agora teremos ruas melhores iluminadas e isso vai contribuir com a segurança e com o bem-estar da população”, ressaltou o Prefeito ao afirmar que a substituição das lâmpadas será iniciada imediatamente.

As luminárias de LED adquiridas pelo Governo do Estado vêm com tomada para acendimento automático no período noturno, corpo em liga de alumínio injetado de alta pressão, pintura eletrostática resistente à corrosão e garantia de qualidade total mínima de cinco anos, para todo o conjunto.

